公司捐200萬給高市府韓國瑜獻唱一首 網笑：比阿妹還貴

韓國瑜老婆李佳芬上台合唱《月亮代表我的心》時，韓國瑜在眾人起鬨下親吻老婆。(翻攝中時電子報影音)

友善列印
中時電子報
韓國瑜《高雄華友聯集團年終尾牙（20190129 沈玉琳主持）》

高雄市長韓國瑜，選前靠一首軍歌《夜襲》傳唱大街小巷， 韓國瑜出席場合常現場高歌一曲帶動氣氛，還曾笑稱自己歌聲比陳其邁好。昨日PTT網友PO出一段影片，有公司捐款200萬給高雄市教育局幫助弱勢學生，韓國瑜在尾牙上合體沈玉琳等人獻唱〈月亮代表我的心〉。網友笑虧「一首歌兩百萬比阿妹還貴 XD」，還有人建議他用歌聲幫高市府還債。

之前高雄尾牙，韓國瑜再與夫人李佳芬深情演唱〈月亮代表我的心〉，在浪漫氣氛下，現場所有人拱韓市長與夫人「親一下」，原本害羞的市長堅持不要，但為了迎接2019，終於在愛心框鏡頭下親了夫人，與市民渡過歡樂時光。

昨日有網友PO出，南部知名品牌建商華友聯集團，響應高雄市長韓國瑜注重教育政策，尾牙宴當場捐贈200萬元給高市府教育局做為助學基金。尾牙主持人是沈玉琳，韓國瑜也上台跟沈玉琳等人高歌〈月亮代表我的心〉。

PTT網友PO出影片說「今晚參加華友聯集團年終尾牙，主持人剛好是沈玉琳。此公司捐款200萬給高雄市教育局，最後韓國瑜又唱歌了，月亮代表我的心(06:50)開始唱。沈玉琳：被市政耽誤的歌手。」

底下網友笑虧「一首歌兩百萬 老韓不繼續 唱下去 搞不好可以用唱歌還債XDDDDD」、「高雄拿到多少捐款了啊XDDD多幫助弱勢 加油」、「一首歌兩百萬是費玉清等級嗎？」、「一首200萬，比阿妹還貴 XD」、「唱得比阿北好」、「薛翻 一首兩百萬」、「賣藝還債XDDDD」、「難怪他說年輕的時候都混歌廳」、「韓總就靠唱歌募款還債好了，說不定三千億還真被他還完嘞」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

于右任墨寶回娘家 史博館與監察… 高雄新特產？網推：韓國瑜應該來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。