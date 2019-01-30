公司捐200萬給高市府韓國瑜獻唱一首 網笑：比阿妹還貴

2019年01月30日 13:15 中時電子報 邱珮畇

韓國瑜《高雄華友聯集團年終尾牙（20190129 沈玉琳主持）》

高雄市長韓國瑜，選前靠一首軍歌《夜襲》傳唱大街小巷， 韓國瑜出席場合常現場高歌一曲帶動氣氛，還曾笑稱自己歌聲比陳其邁好。昨日PTT網友PO出一段影片，有公司捐款200萬給高雄市教育局幫助弱勢學生，韓國瑜在尾牙上合體沈玉琳等人獻唱〈月亮代表我的心〉。網友笑虧「一首歌兩百萬比阿妹還貴 XD」，還有人建議他用歌聲幫高市府還債。

之前高雄尾牙，韓國瑜再與夫人李佳芬深情演唱〈月亮代表我的心〉，在浪漫氣氛下，現場所有人拱韓市長與夫人「親一下」，原本害羞的市長堅持不要，但為了迎接2019，終於在愛心框鏡頭下親了夫人，與市民渡過歡樂時光。

昨日有網友PO出，南部知名品牌建商華友聯集團，響應高雄市長韓國瑜注重教育政策，尾牙宴當場捐贈200萬元給高市府教育局做為助學基金。尾牙主持人是沈玉琳，韓國瑜也上台跟沈玉琳等人高歌〈月亮代表我的心〉。

PTT網友PO出影片說「今晚參加華友聯集團年終尾牙，主持人剛好是沈玉琳。此公司捐款200萬給高雄市教育局，最後韓國瑜又唱歌了，月亮代表我的心(06:50)開始唱。沈玉琳：被市政耽誤的歌手。」

底下網友笑虧「一首歌兩百萬 老韓不繼續 唱下去 搞不好可以用唱歌還債XDDDDD」、「高雄拿到多少捐款了啊XDDD多幫助弱勢 加油」、「一首歌兩百萬是費玉清等級嗎？」、「一首200萬，比阿妹還貴 XD」、「唱得比阿北好」、「薛翻 一首兩百萬」、「賣藝還債XDDDD」、「難怪他說年輕的時候都混歌廳」、「韓總就靠唱歌募款還債好了，說不定三千億還真被他還完嘞」。

(中時電子報)