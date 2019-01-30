高雄新特產？網推：韓國瑜應該來賣這個！

高雄市長韓國瑜。(圖/本報系資料照)

友善列印
中時電子報

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，選前選後同樣夯。上任一個月，不只銷出數張高額訂單、多家企業洽談投資、趕在年前「路平」重要幹道，更重燃高雄市民未來新希望！韓鋒頭之盛，也讓反韓者每天氣噗噗！有網友表示，應該請韓來賣「百憂解」作為高雄新特產。

韓國瑜選前主打讓高雄成為「全台首富」；自從高雄翻轉民進黨20年執政，高雄彷彿先成了「全台首都」。每天新聞關注焦點就是韓國瑜，這個現象也獲得橫跨藍綠一致贊同。民進黨台北市議員王世堅就直言──「韓流」現象應該還能再持續至少半年沒問題。

高雄也從一片暮氣沉沉，轉變為鏡頭緊盯的新焦點，韓國瑜不時拋出的新議題，尤令全台期待。市民紛紛「受寵若驚」，大呼──我們高雄何時這麼受矚目了？有愛就有恨，一片歡聲雷動外，往上不時見到有人專以「酸韓」為樂。

對此，有網友就留言：「選完都兩個月了，看到一堆人還沒有從創傷症候群中恢復過來，真的很替你們擔心耶！算一算最少還有三年多要熬，當然也有可能是七年多，日子那麼難過，你們確定不去找醫生開個百憂解吃吃嗎？我好怕你們撑不下去喔！（苦口婆心貌）」

也有網友表示：「韓市長應該來賣百憂解，他讓好多高雄市民20年來的憂都解了！但還有很多人一看到他就氣噗噗，也很需要吃個百憂解！」

(中時電子報)

公司捐200萬給高市府韓國瑜獻唱… 柯P遭爆曾邀韓國瑜任副市長 苦苓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。