高雄新特產？網推：韓國瑜應該來賣這個！

2019年01月30日 13:24 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，選前選後同樣夯。上任一個月，不只銷出數張高額訂單、多家企業洽談投資、趕在年前「路平」重要幹道，更重燃高雄市民未來新希望！韓鋒頭之盛，也讓反韓者每天氣噗噗！有網友表示，應該請韓來賣「百憂解」作為高雄新特產。

韓國瑜選前主打讓高雄成為「全台首富」；自從高雄翻轉民進黨20年執政，高雄彷彿先成了「全台首都」。每天新聞關注焦點就是韓國瑜，這個現象也獲得橫跨藍綠一致贊同。民進黨台北市議員王世堅就直言──「韓流」現象應該還能再持續至少半年沒問題。

高雄也從一片暮氣沉沉，轉變為鏡頭緊盯的新焦點，韓國瑜不時拋出的新議題，尤令全台期待。市民紛紛「受寵若驚」，大呼──我們高雄何時這麼受矚目了？有愛就有恨，一片歡聲雷動外，往上不時見到有人專以「酸韓」為樂。

對此，有網友就留言：「選完都兩個月了，看到一堆人還沒有從創傷症候群中恢復過來，真的很替你們擔心耶！算一算最少還有三年多要熬，當然也有可能是七年多，日子那麼難過，你們確定不去找醫生開個百憂解吃吃嗎？我好怕你們撑不下去喔！（苦口婆心貌）」

也有網友表示：「韓市長應該來賣百憂解，他讓好多高雄市民20年來的憂都解了！但還有很多人一看到他就氣噗噗，也很需要吃個百憂解！」

(中時電子報)