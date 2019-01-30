曾獲麥考倫劇院編舞首獎　編舞家張婷婷因病過世

2019年01月30日 13:44 中時 李欣恬

曾獲美國麥考倫劇院國際編舞大賽首獎的編舞家張婷婷，因病過世，她所創辦的舞團「張婷婷獨立製作」也於官方社群網站發布消息證實，消息傳來，令藝文界與諸多好友不捨。

據親近的友人表示，張婷婷去年罹患癌症，治療期間仍抽空參與團務，親自帶團出國巡演，並執行香港舞蹈團《倩女幽魂》來台演出事務，團隊也被張婷婷帶病仍凡事親力親為的熱力所感染。不願具名的友人表示：「即使生病了，但她總給我們正面的力量，給大家最好的一面。」

張婷婷是台北人，自幼習舞，畢業於美國加州大學河濱分校（UCR）舞蹈博士班，師承美國現代舞大師唐諾‧麥凱爾（DonaldMcKayle）門下，2012年底返台創立「張婷婷獨立製作」，發表自己的創作。2016年舞作《時空抽屜》，自全球125件作品中脫穎而出，獲得美國麥考倫劇院國際舞蹈節（McCallumTheatre’sChoreographyFestival）編舞大賽首獎。

在張婷婷的臉書上也由她的親友發布網誌，談論她的舞蹈人生，以及曾遭遇的困境，她說各種狀況，都要以正向心情面對，「不管你是在我人生的哪一個階段走進我的生命，我希望你會記得，我在面對事情時都是先以正面去思考，因為這就是我人生的堅持和態度。」

(中時 )