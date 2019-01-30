班奈狄克破壞髮際線 認為禿頭「很性感」

2019年01月30日 13:34 中時 潘鈺楨

班奈狄克康柏拜區犧牲髮際線「絕頂」演出。（CATCHPLAY提供）

班奈狄克康柏拜區犧牲髮際線「絕頂」演出。（CATCHPLAY提供）

由「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（BenedictCumberbatch）主演、改編自真實事件的BBC電視劇《脫歐之戰》（Brexit：TheUncivilWar），故事改編自2016年英國透過公投運動「VoteLeave」與歐盟分道揚鑣的真實事件，由《黑鏡》「聯邦星艦卡里斯特」、《新世界福爾摩斯》導演托比海恩斯（TobyHaynes）執導。

班奈狄克飾演主導此脫歐運動的領導者多明尼克庫明斯（DominicCummings），為了演活英國脫歐公投運動領導人，他不惜犧牲髮際線「絕頂」演出，他逗趣說：「我認為禿頭是聰明的象徵，更是現代的性感指標。」但其實演出一個如此充滿爭議性的角色，他是經過深思熟慮的，他說：「脫歐事件的影響超乎想像，我希望透過多明尼克的想法來了解這個影響全球經濟運動背後的動機與過程，不論觀眾是支持或反對，都應該透過傾聽來理解，他是某些人心中的英雄，卻也是某些人心中的異議分子，無論如何他都是改變歷史的重要人物。」

《脫歐之戰》將於2月2日於CATCHPLAYONDEMAND線上影音放映。除了《脫歐之戰》，CATCHPLAYONDEMAND在9天農曆年假，還有其他精選電影，如《一個巨星的誕生》、《登月先鋒》、《黑豹》、《一級玩家》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《摯友維尼》、《星際大戰外傳：韓索羅》、《超人特攻隊2》，以及目前未在台灣戲院上映的《黑色黨徒》等。華語電影則有由周潤發與郭富城主演的《無雙》、《影》、《狂徒》等。

自2月1日至2月10日，CATCHPLAYONDEMAND線上影音會員，每天中午12點開跑，限時24小時免費觀看當日指定電影，包含《失蹤網紅》、《疾速救援》等，可累積抽獎搶免費出國大獎，欲得知活動最新消息請鎖定官網WWW.CATCHPLAY.COM。

(中時 )