班奈狄克破壞髮際線 認為禿頭「很性感」

班奈狄克康柏拜區主演飾演主導脫歐運動的領導者「多明尼克庫明斯」。（CATCHPLAY提供）

友善列印
中時
班奈狄克康柏拜區犧牲髮際線「絕頂」演出。（CATCHPLAY提供）
班奈狄克康柏拜區犧牲髮際線「絕頂」演出。（CATCHPLAY提供）

由「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（BenedictCumberbatch）主演、改編自真實事件的BBC電視劇《脫歐之戰》（Brexit：TheUncivilWar），故事改編自2016年英國透過公投運動「VoteLeave」與歐盟分道揚鑣的真實事件，由《黑鏡》「聯邦星艦卡里斯特」、《新世界福爾摩斯》導演托比海恩斯（TobyHaynes）執導。

班奈狄克飾演主導此脫歐運動的領導者多明尼克庫明斯（DominicCummings），為了演活英國脫歐公投運動領導人，他不惜犧牲髮際線「絕頂」演出，他逗趣說：「我認為禿頭是聰明的象徵，更是現代的性感指標。」但其實演出一個如此充滿爭議性的角色，他是經過深思熟慮的，他說：「脫歐事件的影響超乎想像，我希望透過多明尼克的想法來了解這個影響全球經濟運動背後的動機與過程，不論觀眾是支持或反對，都應該透過傾聽來理解，他是某些人心中的英雄，卻也是某些人心中的異議分子，無論如何他都是改變歷史的重要人物。」

《脫歐之戰》將於2月2日於CATCHPLAYONDEMAND線上影音放映。除了《脫歐之戰》，CATCHPLAYONDEMAND在9天農曆年假，還有其他精選電影，如《一個巨星的誕生》、《登月先鋒》、《黑豹》、《一級玩家》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《摯友維尼》、《星際大戰外傳：韓索羅》、《超人特攻隊2》，以及目前未在台灣戲院上映的《黑色黨徒》等。華語電影則有由周潤發與郭富城主演的《無雙》、《影》、《狂徒》等。

自2月1日至2月10日，CATCHPLAYONDEMAND線上影音會員，每天中午12點開跑，限時24小時免費觀看當日指定電影，包含《失蹤網紅》、《疾速救援》等，可累積抽獎搶免費出國大獎，欲得知活動最新消息請鎖定官網WWW.CATCHPLAY.COM。

(中時 )

22歲男師午休猥褻4女童 女星「4… 寶媽為這事 撂狠話與徐小可絕交

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。