公路總局49家業者春節維持7休1

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彭媁琳

交通部指出，今年春節連續9天假期，會有大量返鄉和返回工作崗位的人潮，公路總局全力督促客運業者遵守相關規定、妥善排班調度並備妥預備車輛、駕駛員，確實完成春節疏運安全整備工作。

儘管勞動部公告汽車客運業為勞動基準法第36條第4項指定行業，獲得企業工會同意後可以將例假從7休1，調整為10休1（工作9天休息1天），但公路總局管轄49家公路客運業者呼應交通部長林佳龍的期盼，以勞基法原規定的7休1排班來安排。

公路總局強調，各客運公司安排駕駛勤務時掌握各駕駛員之身心健康狀況，合理安排班表，並督促所有客運業者確實遵守相關工時規定。

在春節期間行車工時監督方面，公路總局將依事前、事中、事後分3個階段督導，事前除完成整備工作，並要求業者先提報駕駛人出勤表，每日下午5時再提報次日更新之出勤表。事中會透過公路客運動態資訊系統查核當班之駕駛人工時、休息時數是否符合規定、動態系統也會針對國道客運路線每位駕駛員單日最高駕車時數10小時屆滿前之第9小時自動發出告警，通知業者、監理人員注意工時將屆滿而預作因應，同時假期中也透過分布各地之聯稽路檢人員實地查核，查有問題立即處理改善並註記。事後在疏運期間，動態系統查核出勤及行車有異常情形、或經聯稽路檢註記之業者，公路總局也會與勞檢單位實施專案聯合稽查。

(工商 )

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