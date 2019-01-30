走春去 新埔台開花鳥溫泉季茶花盛開

台開新埔雲夢山丘的雲水觀景緻宜人。（徐養齡翻攝）

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台開新埔將在大年初2到初13推出「花鳥溫泉季」，新增250公尺「花知道」茶花步道。（徐養齡翻攝）
泡足溫泉。（徐養齡翻攝）
園區中「百雀園」有100多隻孔雀。（徐養齡翻攝）

走春行安排好了嗎？台開新埔「雲夢山丘」將在大年初2到初13推出「花鳥溫泉季」，免費開放民眾欣賞1萬5000棵茶花、泡腳溫泉、看孔雀、五色鳥，園區今年新增250公尺長的「花知道」及350公尺「百佛道」，適合闔家春節踏青。

喜迎金豬年，今年花鳥溫泉季也有別以往，「花知道」步道以1500棵茶花，排出台灣最多種茶花大道，包含最香的茶花「姬」、茶梅界中美人「早珍珠」茶花，也有台灣自行培育的「夢娜玫瑰」、香格格、天香、黃花等，「百佛道」則由日本建築大師隈研吾規畫設計，石造朝聖之路直通龍頭觀景台。

園區另開放環山健走步道，民眾可以從蘭花園再往上走到雲水觀，體驗擲筊祈福搏金幣，再到龍頭觀景台太極禪坐，下山時參加茶文化體驗，品嘗新埔紅茶、綠茶與泰崗岩茶等，在鳥語花香的景致中品茗。

除了花香撲鼻，園區也能聽到新竹縣縣鳥五色鳥與竹雞的悅耳鳥鳴聲，園區規畫「百佛道、花知道、玄亭、雲水觀、雲夢鳥語、美人湯泡腳池、百雀園、香草植物農園」8大景點，能輕鬆漫遊一整天。

台開表示，2月6日當天上午在雲水觀將發送限量200個開運祈福紅包，由新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗與台開集團董事長邱復生共同發送，內有福氣金幣1枚與1元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新，帶來一整年好運氣。

花鳥溫泉季活動採免費入園，但需收取停車費，汽車每台100元，遊覽車每台300元，機車不費收。

(中時 )

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