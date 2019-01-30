樹林警機動派出所 春節服務不打烊

樹林分局充份發揮警察勤務效能及增加見警率，讓民眾感受到警察維護治安、交通之用心。（許哲瑗翻攝）

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樹林分局充份發揮警察勤務效能及增加見警率，讓民眾感受到警察維護治安、交通之用心。（許哲瑗翻攝）
樹林分局充份發揮警察勤務效能及增加見警率，讓民眾感受到警察維護治安、交通之用心。（許哲瑗翻攝）

樹林警分局為讓民眾更便利，特別於重要節日期間1月28日起至2月12日，利用轄內樹林、山佳等火車站前廣場人潮聚集地點，設置「機動派出所」，並配賦「一處受理，全程服務到底」的設備，讓警察服務更貼近民眾，提供優質服務與關懷，充份發揮警察勤務效能及增加見警率，讓民眾感受到警察維護治安、交通之用心。

樹林分局表示，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」是警察工作的主軸，藉由「機動派出所」的設置與執行，間接加強轄區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導。

樹林分局指出，此次「機動派出所」除配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，並提供熱茶予民眾飲用，直接服務現場民眾，除在受理各類案件與其他服務時，讓民眾能夠更便利的省下往返派出所時間，並於寒冬中為民眾送入一道暖流。

另今年農曆春節假期長達9天，民眾均有返鄉或規劃外出旅遊行程，樹林分局為維護轄區居民出外旅遊過節期間住家安全，亦規劃「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護」服務措施。

民眾可透過110報案專線、分局長信箱、1999市民熱線或親到各地警察派出所等管道提出申請，警方於收到民眾申請後，會將住家地點列入員警巡邏路線，並彈性設置巡邏箱，加強巡簽為外出民眾守護住家安全。

樹林警分局特別提醒民眾，過年期間到人潮擁擠的地方，應注意隨身攜帶物品，切記財不露白。期能透過機動派出所的設置，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾度過一個順心如意的春節假期！

(中時 )

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