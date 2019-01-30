不只長高變帥 進化的Yaris給你更多安全感

2019年01月30日 13:54 中時電子報 綜合報導

江湖傳說中的神鴨Toyota Yaris，主要的TA就是經濟型買家，是小型掀背車入門款首選，連續熱銷12年，可說是台灣滿街跑的小霸王。

▲Yaris再顯霸氣，小鴨也變辦逆大鴨啦!翅膀更硬了!(圖片來源:中時旺車網)

雖然是低調小改款，但從外觀上就能明顯發現，這根本是高調的整型！這次試駕的車型是Yaris Crossover，想成為跨界休旅是嫌小了點，但外觀注入了強烈的運動風格，跟你印象中的可愛小鴨比起來，新款看起來更有個性，多了幾分叛逆。

▲Yaris黑白配再顯霸氣，想不注意它都難! (圖片來源:中時旺車網)

首先，黑白撞色的風格給人很強烈的存在感！白色車身搭配黑色車頂、黑色後照鏡，還有一些小驚喜，像是帥帥帥的鯊魚鰭、尾翼，車側多了流線感，連油箱蓋也要運動風！還有細長的光條式尾燈、霸氣的車頭，Yaris想表達的是：不再是可愛乖乖牌，時尚、年輕化、運動感、中性，這些元素幫整體強勢強化了許多。

車室空間確實沒有太多發揮空間，但整體的氛圍質感提升不少。內裝是雙色配置，黑色加上咖啡色皮革紋路，還有金屬飾板和壓花縫線，塑膠感、陽春感消失了，光這一點，坐上車就心情愉快了許多！

值得一提的是，底盤長高了，駕駛座的視野更寬闊！若選擇的是Yaris Cross豪華版車型，安全氣囊直接升級到七顆，誰說便宜小車不能很安全？

(中時電子報)