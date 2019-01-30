農業創新！蘇貞昌感謝台灣農民接地氣

2019年01月30日 14:11 工商 彭媁琳

行政院長蘇貞昌今日出席農委會「第31屆全國十大神農暨模範農民頒獎典禮」時表示，藉由突顯獲獎者的傑出表現，彰顯政府對農業的關心以及對農民的感謝，請農委會務必提出具體措施，給予農業研究人員長期的研究資源與支持，以加速台灣農業改良進步。

蘇貞昌表示，感謝台灣農民認真打拚、實際「接地氣」，且有農業研究機構持續研究、改良，使台灣農產品不斷進步。唯有在台灣，才能在同一時期品嚐到多樣化的農產品，既漂亮又多樣。

此次獲獎者有致力於農業創新、研究以及農產品行銷推廣者，都相當難能可貴，得獎者最年長者為70歲的邱順天先生，最年輕者是36歲的廖秉鋐先生，其中45歲以下的青年農民有10位，代表著農業的傳承，也盼大家以得獎者作為典範。

蘇貞昌強調，政府的責任是讓從農者有希望，政府機關應支援研究、開發，並提供諮詢，使農民能獲新方法、改善困難，也應建立外銷通路與提供國外資訊，協助台灣農民打開世界市場，讓世界看見台灣的好。

蘇貞昌表示，他在貧困的環境中成長，高中拿著鋤頭在路邊種地瓜葉，挑肥澆灌，養豬補貼家用。過去擔任屏東縣長時，曾帶領農民至台北的市場賣洋葱、蓮霧，這是縣市長首次在路邊叫賣農產品，政府應全力協助農民產銷。他也請神農獎獲獎者及農民頭家隨時給予指教，讓政府與農民作伙踏在台灣土地、種出台灣米以及台灣的希望。

農委會指出，農業的永續需要年輕世代加入，青年的創意農業、科技化行銷農產品，能創造無限驚喜，青年從農更是台灣農業轉型推手。而去（107）年「第6次全國農業會議」總結的73項結論，將逐步落實於農業政策中，打造循環永續、安全安心、智慧前瞻、幸福樂業的全民農業。

(工商 )