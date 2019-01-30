誇張密醫藏養生館 調配過期5年藥品餵病人吃

2019年01月30日 14:05 中時 巫靜婷

有民眾將在涉嫌掩護密醫的養生館體驗拔罐與把脈過程，PO上臉書分享，並說到醫生會看身體狀況跟開藥單讓病患調養身體。（翻攝整復養生館臉書頁）

警方在密醫診療間及家中搜索時，發現數千瓶不明藥品，其中有大量過期藥品，為歷年來數量最多，規模最大的一次。（巫靜婷翻攝）

數千瓶藥罐上清楚標示其內容物及對應的病症。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣竹南鎮1間整復養生館遭民眾檢舉有不良密醫違法看診，並販賣過期或來路不明的偽劣藥，刑事警察大隊報請地檢署指揮偵辦，29日查獲裴姓密醫與妻子，無執照卻替民眾針灸、把脈、開立藥方等醫療行為，現場搜出數大量過期藥品，將依違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌將其函送法辦。

警方調查，56歲的裴姓密醫違法看診已有7年多，每次看病約收病患700多元看診費，以治療肌肉痠痛、運動傷害之名，自行替民眾針灸、把脈、開立藥方等醫療行為，有民眾向衛生局檢舉裴男不法行為，經警方密切蒐證後，報請檢察官馮美珊指揮偵辦，29日一舉查獲其不法事證。

警方表示，裴姓密醫平時依據病患醫訴，自行調配成分不明的藥品，交由病患服用，裴妻則一旁打理館內行政事務，牆上僅懸掛整復師執照、大陸學習證明等，經調查兩人皆未有中醫師執照卻從事醫療行為，明顯已違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌，將依法函送偵辦。

警方指出，在密醫診療間及家中搜索時，發現數千瓶不明藥品，很多是密醫自行調製成分不明，其中更有大量過期藥品，有些都已過期5、6年，同時發現上百份民眾診療紀錄，記載病症及診療行為，不排除裴男有定時銷毀病例的習慣，此次查獲藥品為歷年來數量最多，規模最大的一次。

衛生局表示，藥品來源雖為合法中藥廠，惟多數已過期多時，民眾吃下肚，不但無法治病，更容易傷害身體，且該密醫不具醫師執照，僅靠著自修醫療知識，及與其他同行交流，便替民眾針灸、開立藥方，容易導致民眾延誤就醫或是用藥錯誤併發其他症狀，戕害縣民健康。

(中時 )