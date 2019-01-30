「柯家軍」立委補選慘輸！網分析陳思宇敗選4大主因

前台北市觀傳局局長陳思宇。(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

北市立委補選27日落幕，代表柯家軍的陳思宇票數未破萬，不敵藍綠兩黨夾殺慘敗，陳思宇隔天26日也在臉書發表敗選感言，有網友就分析陳思宇這次敗選的4大原因，或許陳思宇會沉潛一段時間。

網友認為，回顧選前白色力量的陳思宇有兩點和其他柯輔選過的小咖不同，第一，她曾任北市府觀傳局長，第二，柯P團隊全力輔選。都讓陳思宇顯得十分重要。

對於陳思宇這次敗選的4大原因，網友分析指出，第一，選民愛的是柯P，而非柯P身邊的人。若把政治當成一般企業形象來看，國民黨和民進黨就像是品牌形象本身，柯文哲比較像代言人，通常大眾會因為對特定品牌的喜好，在購買商品時優先考慮牠，該網友也指出，代言人的功能是強化該品牌的內涵價值，讓人覺得「這商品」看起來不錯，所以不會讓人特別有想買不可的慾望。

第二，網友認為，陳思宇跳脫不出傳統政客的形象，陳思宇在欠缺黨的資源下和在地經營時間下，她採取一連串的議題主導和抨擊，於是看似清新透明的白色力量，立馬被打回原形，「剛出來選時馬上就砲轟連勝文」，但這把火馬上就燒回自身，也是「政二代、官三代」，土地、存款都被挖出來，最後只好在臉書道歉。

第三，父親陳建銘頻頻開砲實質扣分，其父酸對手民進黨「很有錢能掛看板」以「撕海報」、「雙重國籍」、「抄競選口號」、「涉賄選」等議題，種種選舉花招不斷丟出，該網友認為，這些議題，正是選民最不想看到負面選戰模式，若白色力量操作負面議題，那和藍綠兩黨政治人物有何區別？

第四，網友認為，政黨資源輸人一截，回顧九合一選舉選前幾周，藍綠瘋狂投資源買廣告，就連柯文哲都差點敗給丁丁「丁守中」，更何況僅是媒體關注度不高的立委補選，選到最後也只能回歸到地面戰，無黨籍的陳思宇能調動的資源絕沒有兩大黨資源多，欠缺人脈、組織、樁腳動員情形，要選上就更難了。

最後，該網友總結認為，從先前柯Ｐ認同卡再到這次立委補選，只能證明一件事，那就是「柯文哲的光環只會在他自己身上，並無法拉抬其他人」，「人一定要靠自己」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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