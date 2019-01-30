假網拍列詐騙手法之首 內政部呼籲民眾小心查證

2019年01月30日 14:07 工商 彭媁琳

內政部今日公布2018年國人最常被詐騙的3大手法，包括「假網拍」、「猜猜我是誰」、「解除分期付款」等，呼籲民眾應該保持冷靜、小心查證。

內政部表示，去年居冠的「假網拍」詐騙案件數占整體詐騙手法的27.9％，主要是民眾利用網路購物已成為趨勢，詐騙手法也不斷創新，讓民眾防不勝防，從最初的「加LINE私下交易享優惠」，吸引民眾選擇私下交易購買到更低價商品，但在民眾匯款後卻遭詐騙集團已讀不回或封鎖，到107年「臉書一頁式廣告詐騙」於臉書廣告中以限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退等字眼，吸引消費者產生興趣，實際到貨卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼被騙。

內政部特別呼籲，消費者網路購物時應留意「臉書一頁式廣告」、「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等關鍵字，慎防被騙。

第2名「猜猜我是誰」詐騙手法是突然接到許久沒連絡的親友要找自己借錢應急，因不好意思推辭，好心幫忙卻被詐騙集團利用，占107年詐騙案件12.7％。

內政部呼籲民眾，利用年節期間回家團圓拜年，不妨與親友建立家人間的專屬「防詐密碼」，譬如「兒子最喜歡吃的一道年菜」、「今年全家預計去哪裡旅遊」等此類「防詐密碼」，並提醒家中長輩，若接獲未知或陌生來電自稱親友，而且電話裡有提到借錢的事情，一定利用「防詐密碼」加以詢問，或掛掉電話後以舊有電話回撥再三查證，千萬不要只憑電話中對方佯稱急需借錢，就立即匯款，以保障自身的財產安全。

值得注意的是，過去「解除分期付款」幾乎每年均居詐騙排行第1名，去年詐騙案件數卻只占12.5％，居第3名，此類常見的詐騙手法是詐騙集團入侵資安防護措施不足的購物網站，竊取民眾個資與交易資料，再佯稱客服人員作業疏失，消費者訂單被重複設定，需前往ATM解除分期設定。

內政部指出，去年因警政單位透過跨部會反詐騙機制，強化資安防護及行政檢查，有效阻絕個資外洩，並與金管會、銀行局商討，新修訂ATM跨行存款服務增設交易安全機制及存款額度上限，讓詐騙集團利用ATM詐騙案件數有效降低。

(工商 )