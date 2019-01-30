檢察官許永欽任洗錢辦執秘 首位女檢黃錦秋接警署政風主任

2019年01月30日 14:30 中時 陳志賢

法務部繼上周進行一波檢察首長人事調整案後，今天宣布另波法務部、高檢署9名人事案。台灣高檢署主任檢察官宋國業，將接任襄閱主任檢察官、高檢署檢察官兼書記官長陳傳宗升任最高檢察署檢察官兼書記官長、高檢署檢察官許永欽接任行政院洗錢辦公室執行祕書、而高檢署檢察官黃錦秋接任警政署政風主任，成為第一位女性警政署政風主任。

其中，新任的警政署政風室主任黃錦秋是司法官35期，為第一位女性警政署政風室主任，另行政院洗錢辦執祕許永欽，為司法官34期，偵辦過多起重大經濟犯罪案件，辦案經驗豐富，曾是北檢首位派駐金管會的檢察官，偵辦過扁婿趙建銘涉台開內線交易案、勁永禿鷹案，是高檢署「反股市禿鷹小組」成員之一。

高檢署檢察官吳怡明接任高檢署書記官長，吳怡明是法務部長蔡清祥擔任士林地檢署檢察長時的老部屬，對吳怡明的辦案能甚為了解和器重。吳怡明與將升任最高檢察署檢察官的陳傳宗都曾在士林地檢署服務很長的時間。

法務部25日公布21名檢察長人事案，其中高檢署襄閱主任檢察官林邦樑接任金門高分檢署檢察長、行政院洗錢辦公室執行祕書余麗貞接任宜蘭地檢署檢察長、調行政院辦事的張曉雯接任台東地檢署檢察長、法務部檢察司副司長黃謀信接澎湖地檢署檢察長，因此牽動另一波法務部及高檢署的人事調整。

法務部今公布一波新的人事案名單如下：

一、高檢署主任檢察官宋國業接任高檢署襄閱主任檢察官。

二、高檢署檢察官吳怡明接任高檢署書記官長

三、前高檢署官長陳傳宗升任最高檢察署書記官長。

四、法務部綜規司副司長李濠松接任法務部檢察司副司長。

五、法務部廉政署主任祕書曾昭愷接任法務部綜規司副司長。

六、高檢署檢察官簡美慧調行政院辦事(接張曉雯)。

七、高檢署檢察官許永欽接任行政院洗錢辦公室執行祕書。

八、警政署政風室主任馮成接任法務部廉政署主秘。

九、高檢署檢察官黃錦秋接任警政署政風室主任。

(中時 )