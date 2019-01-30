韓國瑜春聯被塗改成花媽、其邁 韓粉勸：今年崩潰今年畢

高雄市長韓國瑜（左）見到長者前來，貼心彎腰發送紅包。（柯宗緯攝）

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中時電子報
有人將韓國瑜春聯塗改畫成花媽、陳其邁。韓粉看了留言「今年崩潰今年畢，因為2020還要再崩潰」。(韓國瑜後援會)

韓流越吹越旺！高雄市長韓國瑜首發過年紅包、春聯、賀卡，被韓粉戲稱新「高雄三寶」，十分搶手。但有民進黨議員林智鴻上電視說他手上韓國瑜紅包、春聯剩不少，沒想像中熱門。還有人將韓國瑜春聯塗改畫成花媽、陳其邁。韓粉看了留言「今年崩潰今年畢，因為2020還要再崩潰」。

綜觀全台春節紅包熱，就屬韓流紅包袋最夯到爆，看看「南包北發」盛況，即可窺見一二。台北市議員鍾小平服務處電話最近被打爆，上百人指定要韓國瑜紅包及春聯，他29日親自出馬南下向韓當面討紅包，最後討到200份，總算有「顏面」見選民。國民黨發言人洪孟楷則將韓流春聯拿到淡水發放，民眾排1、2個小時也甘願，一發放很快就發光光。

但有韓粉在「韓國瑜後援會」發文說，「民進黨議員林智鴻在東森節目直播線上說韓國瑜的春聯紅包在他那裏剩不少，沒有想象中搶手，高雄的鄉親去他服務處要，不要讓他酸言酸語！」還有人貼出韓國瑜春聯被改圖，問「如何治這些崩潰者們？」修圖者將韓國瑜人像及名字，塗改畫成花媽和陳其邁。

網友留言問「讓他們繼續崩潰」、「崩潰三小，一點民主素養都沒有」、「我喜歡有幽默感的人！但是好像有點無聊了？誰會浪費韓總的春聯！」、「今年崩潰今年畢，因為2020還要再崩潰」、「沒關係，塗成那樣他們自己會破財」。

(中時電子報)

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