經商失敗返台製毒 台商年前海撈煉5千萬K毒

2019年01月30日 14:27 中時 張妍溱

魏姓主嫌製毒用玻璃反應釜。（張妍溱攝）

攪拌機。（張妍溱攝）

製毒過程使用防毒面具。（張妍溱攝）

農曆過年前毒品價格高漲，憲兵指揮部轄屬202指揮部台北憲兵隊，日前接受台中地檢署檢察官指揮，並結合北、中等警方，組成聯合專案小組，破獲攜帶槍械毒品製毒工廠，查獲毒品愷他命毛重21公斤、半成品49公斤、製毒原料500餘公斤、現金21萬元及其他大量製毒器具，市價逾5千萬元，逮捕製毒者魏等3人，檢方偵查後向法院聲請收押禁見獲准。

少將指揮官鄭禎祥指出，憲兵202指揮部等單位，2018年5月接獲線報，查獲45歲魏姓男子在台中、彰化等地，在偏僻山區各設置1座大型製毒廠，並大量購買製毒設備，光是K毒原料製成後逾40公斤，若換算1公克，可吸食3至4次，初估可供12萬人吸食。

根據了解，僅高中畢業的魏姓主嫌，多年前在大陸因經商失敗，透過友人介紹學習製毒技術，返台後傳授給助手32歲陳姓與36歲黃姓男子，大量購買「客製化」製毒設備，包括玻璃反應釜、專業用的攪拌機、冷卻循環泵等，主嫌擔心製毒過程「中毒」還戴上專業用防毒面具。

魏姓主嫌等3人在台中工廠落網，至於毒品是否流入市面、毒品原料及製毒設備來源？憲兵隊表示還要再查。另外，現場查獲改造槍支1把、3發子彈，魏姓主嫌供稱，為了防身用，檢方將3人依毒品危害防制條例偵辦。

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(中時 )