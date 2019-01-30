花蓮四八高地曼波園區一片花海 農曆年節賞花佳處

2019年01月30日 14:22 中時 范振和

藍天白雲下，花蓮縣曼波園區花海景觀，更顯得繽紛耀眼。（范振和攝）

花蓮縣曼波園區花海景觀，即使在陰涼天，縣府農業處長羅文龍（中）等人，都認為饒富詩意。（范振和攝）

花蓮縣七星潭四八高地曼波園區「心心相印」區塊，仍將持續改造親子或情侶遊憩好所在。（范振和攝）

花蓮縣七星潭四八高地曼波園區大變妝，縣政府農業處栽植大片波斯菊，邀請遊客與鄉親過年期間欣賞花海美景，最近波斯菊迫不及待地繽綻放美麗花容，引來不少客駐足拍照留念。

「清朗天氣花容艷麗，陰涼天候饒富詩意。」縣府農業處長羅文龍連日來由農村景觀科長吳明遠等人陪同，走訪心血栽植的曼波花海景觀園區，看著隨著天候變化的花海景致，總算鬆了一口氣，原本的偌大綠地變妝成繽紛大地，令人心曠神怡。

今天天氣晴朗，遊客大手牽小手，從曼波魚石雕入口意象進入，漫遊曼波園區，欣賞1公頃左右的花海景觀之際，驚嘆聲和歡笑聲，此起彼落。他們已為農曆年節花海遊，做了最佳的暖身見證。

羅文龍指出，七星潭四八高地曼波園區整體面積約2公頃，由縣府向軍方申請土地無償使用，經過農業處與七星潭社區發展協會，歷年共同努力規畫，打造至今儼然成了花蓮重要觀光景點。

羅文龍指出，曼波園區經改造變成景觀花海後，色彩繽紛的波斯菊迎風搖曳，吸睛之至，已引來不少遊客和鄉親前往覽景，為方便遊客進入花海拍照留念，農業處計畫闢出「與花共舞」的數條小徑，讓遊客透過「愛花小徑」融入花海，享受更愉悅的拍照樂趣。

「曼波花海景觀園區，只是落實縣長徐榛蔚打造花蓮成為『花園城市』的第一步！」羅文龍強調，園區美化作業持續進行中，未來矮綠籬、風箏、雕塑品等，都會逐一納入園區，讓曼波園區成為亮點打卡勝地。

(中時 )