民進黨不排除新的決議文？3綠委：適度辯論是好事

2019年01月30日 14:29 中時 郭建伸 、 楊孟立 、 鄭舲

民進黨主席卓榮泰在接受媒體專訪時指出，民進黨過去有台灣前途決議文、正常國家決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，此番言論引發外界關注。對此，綠委認為卓的意思應該是希望各界大對話，且適度辯論是好事，但是否會成為新的決議文，還要討論。另外也有綠委認為，《台灣前途決議文》的適度修正可回應中共以及國際社會。

綠委趙天麟說，民進黨若有與時俱進的政綱、決議文，並在選舉時有共同主張，這都是好事情；民進黨不是革命性政黨，並不會以革命型態去顛覆些什麼，但民進黨理想性、替人民服務的政黨，所以政黨的理想需不斷被檢驗是否符合台灣民眾所需。

趙天麟說，過去外界多把焦點放在民進黨的台獨黨綱，但其實政綱也有很多涉及其他議題，認為未來的路線討論並不一定只限於兩岸，有可能涉及內政或民生議題主張；他對於未來的大對話「樂見其成」，民進黨也可討論出符合台灣人民需求的政見或政綱。

趙也說，兩岸一家親雖然是用柔軟的詞句緩和雙邊緊張，但背後的詮釋已經變調，他認為卓榮泰說「兩岸可以是好厝邊，絕對不是一家親」的說法沒有錯，兩岸應該創造彼此更可長可久的橋樑，而不是奠基在抽象字詞，或是定義可隨時改變的九二共識。

綠委李俊俋說，過去民進黨討論台灣前途決議文也曾引起緊張，擔憂會有衝突，但事實上也沒有發生這些狀況，隨著時代環境改變，社會應該要有新的對話，所以主席是強調讓各界大對話；至於是否形成決議文，內容會不會被接受，都需要經過討論。

綠委張宏陸說，《台灣前途決議文》已經很久了，現在做出符合現況的適度修正，將文字更明確化，是有必要的，但是精神應該不會變，「透過適度辯論，提出對於台灣未來的主張總是好事，總不能像國民黨一樣一言堂。」

張宏陸表示，中共都已經從以前的「九二共識」變為「一國兩制」，擺明了是要把台灣香港化，《台灣前途決議文》的適度修正，可以回應中共以及國際社會，讓大家知道台灣的目標是什麼。他認為，如果是要在九月黨慶的時候公佈新版《台灣前途決議文》，那現在確實該開始啟動討論、辯論。

不過民進黨團總召柯建銘說，他目前還沒有任何訊息，還不瞭解卓榮泰的想法，認為現在討論這些還太早。

(中時 )