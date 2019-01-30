結束訪陸行程 楊鎮浯稱成果會讓鄉親非常有感

2019年01月30日 14:39 中時 李金生

金門縣長楊鎮浯結束訪陸行程，今天中午返回金門。（李金生攝）

大陸行取得可觀成果，楊鎮浯縣長心情顯得愉快。（李金生攝）

跨海赴陸的金門縣府訪問團，今天中午回到金門水頭碼頭。（李金生攝）

首訪大陸的金門縣長楊鎮浯今（30）日中午結束4天3夜的行程，他在小三通水頭碼頭表示，縣府訪問團在旅遊、金酒和牛肉、特產銷陸、海漂垃圾和防範非洲豬瘟蔓延等議題，取得相當具體可行，會讓鄉親「非常有感」的成果。

大陸福建省將在國家主席習近平於《告台灣同胞書》40周年的談話基礎上，推動實現與金門、馬祖的「新四通」。金門縣長楊鎮浯27日率團赴對岸，展開4天3夜的訪問行程，期待在兩岸的共同努力下，落實「金廈漳泉共同生活圈」目標。

今午返金的楊鎮浯表示，此行在習談話中強調的兩岸「應通盡通」部分議題，與對岸有很好的對接；另我方自己提出來，聚焦金門民生經濟及環境永續，「能通先通、能通快通」的部分，包括各方關心的人流、物流，特別是旅遊協作方面，也都有一些非常具體的作法。

針對金門「金雞母」高粱酒銷陸，楊鎮浯說明，未來將朝2個區塊來處理，一是向大陸中央爭取降低關稅，另一是福建省內能先做的包括公務接待、公務餽贈，將優先選用「金門高粱酒」，讓金酒在福建省的銷售明顯成長外，也要全力協助我方打假，維護金酒的市場次序。

另鄉親關心的每年數百噸海漂垃圾，兩岸也會在海域共同治理的共識下，進行常態化、機制化的解決，其中在地方權限範圍內，縣府能做的就先做，需要向中央爭取的也會再做規畫和溝通。

至於多達20項的金廈小兩岸與福建省旅遊議題，楊鎮浯也指出，包括旅遊產品和旅遊配套的對接，以及鼓勵大陸居民跨海來遊的政策引導，也與相關單位有深入溝通。

針對大陸非洲豬瘟疫情蔓延問題，楊鎮浯也指出，陸方已正面回應我方的要求，在通關出境作業加派檢疫犬，加大力度採取嚴查措施，未來也會協助金門的農特產品更便捷進入大陸市場，其中「牛肉」在春節過後，就會有「出口」銷往對岸的具體動作。

同時，在鄉親關心的兩岸「通水」水質方面，陸方也明確保證與我方一樣，都採取繁複的管理和消毒、檢驗機制，完全不用擔心。

另外，在兩岸產業合作部分，雙方也就打造金門成為青創基地，面對大海西及整個福建省大市場，協助青年人創業和實踐理想，有深入的對談和共識。

(中時 )