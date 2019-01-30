瀋陽故宮迎新年 展吉祥語清宮文物

2019年01月30日 15:01 旺報 廖慧娟

瀋陽故宮為迎接農歷新年，推出「吉語迎春清宮文物特展」，遴選50多件帶有吉語紋飾的清宮文物，透過對福、壽、喜、大吉等紋飾的展示、解讀，民眾不僅可欣賞到文物的細膩之美，也可瞭解中華民族源遠流長的文字歷史。

清宮過萬壽節時宴飲的復原場景是展覽重點之一。展廳中，擺放一張填漆描金開光坐龍宴桌上，擺著銀鍍金壽字火碗、鍍金壽字茶託、吉祥如意款銀匙、福壽字銀匙、黃地粉彩萬壽無疆碗、黃地粉彩萬壽無疆盤、金地藍壽字紋杯，富有極濃的宮廷生活氣息。

瀋陽故宮博物館相關負責人表示，清代最重要的慶典是順治八年（1651年）確定的所謂三大節，元旦（春節）、冬至、萬壽節（皇帝、太上皇、皇太後的生日為萬壽節）。古人說：「壽居五福之先」，人們認為「壽」和「福」都是吉祥符號，壽與福、祿、喜並列使用，成為美滿、吉祥的象徵。

為迎接農歷新年，推出「吉語迎春清宮文物特展」，遴選50多件帶有吉語紋飾的清宮文物，透過對福、壽、喜、大吉等紋飾的展示、解讀，民眾不僅可欣賞到文物的細膩之美，也可瞭解中華民族源遠流長的文字歷史。

清宮過萬壽節時宴飲的復原場景是展覽重點之一。展廳中，擺放一張填漆描金開光坐龍宴桌上，擺著銀鍍金壽字火碗、鍍金壽字茶託、吉祥如意款銀匙、福壽字銀匙、黃地粉彩萬壽無疆碗、黃地粉彩萬壽無疆盤、金地藍壽字紋杯，富有極濃的宮廷生活氣息。

瀋陽故宮博物館相關負責人表示，清代最重要的慶典是順治八年（1651年）確定的所謂三大節，元旦（春節）、冬至、萬壽節（皇帝、太上皇、皇太後的生日為萬壽節）。古人說：「壽居五福之先」，人們認為「壽」和「福」都是吉祥符號，壽與福、祿、喜並列使用，成為美滿、吉祥的象徵。

(旺報 )