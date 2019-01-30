新決議文釋善意？綠媒老董：完全相反

2019年01月30日 15:55 中時 朱真楷

民進黨主席卓榮泰拋出創造新決議文主張，對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，蔡英文總統其實已改變維持現狀策略，並確定走向親美抗中路線，且未來一定會加碼進行；因此，預料卓榮泰帶領的黨中央，將扮演起親美抗中的黑臉，升高兩岸對峙情勢，而且這還將成為民進黨2020選舉的主要路線。

吳子嘉指出，目前民進黨始終沒有凍結《台獨黨綱》，在此之前，無論推出任何新的決議文，都不可能超越《台獨黨綱》，乃至於1999年提出的《台灣前途決議文》。因此，他高度質疑，卓榮泰口中的「新決議文」，應該是非關主權論述的決議文。

但吳子嘉說，近期蔡英文確實有因為「抗中」舉措而得到利益，因此過去喊出的「維持現狀」論述將持續往美國傾斜；而當現狀被持續改變，結果就是放棄維持現狀，確立「親美抗中」路線。

對於卓榮泰提出的「新決議文」概念，是會向對岸釋出善意，還是另有功能？吳子嘉直言，卓榮泰是民進黨創黨以來能力最差的黨主席，不僅論述能力差，連對世界局勢的掌握也有問題；因此，「社會要對新決議文有期待嗎？怎麼會有期待！你說會不會有善意？怎麼可能會有善意！」但可以確定的是，若真有所謂的新決議文，也只會是加碼向對岸釋出更大的惡意。

吳子嘉表示，卓榮泰因為欠缺本事，所以才會想要把過去黨主席提出過的兩岸論述、主張重新拿出來講一下，希望能藉此支撐自己的聲望；問題是，在能力欠佳的情況下，實在很難提出具備開創性的新決議文。

相反的，吳子嘉強調，只要蔡英文繼續走「親美抗中」路線，相信卓榮泰已將跟著帶領民進黨中央扮起黑臉，讓兩岸對峙情勢繼續升高，雙方敵意螺旋持續上升，「新決議文反而成為破壞兩岸關係的大事」。

(中時 )