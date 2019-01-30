立法院遷中正紀念堂？綠委看法大不同

2019年01月30日 14:59 中時 鄭舲

中正紀念堂轉型方案預計年後啟動跨部會、甚至跨院協調，其中有人建議將立法院遷至中正紀念堂。民進黨立委許智傑認為，「這個想法滿新鮮的」，因為立法院的確需要更大的空間，而且中正紀念堂也具有民主價值，國會格局可以提高，他對這個想法樂觀其成。

許智傑表示，現在全世界的國會中，立法院算是比較簡陋、比較落後的，中正紀念堂的建築物保留下來，有民主、歷史的紀念價值，如果可以舊瓶裝新酒，也會給人不一樣的感覺，且立法院也代表民主，所以遷到中正紀念堂，對民主、對歷史都有交代。

許智傑也認為，他贊成中正紀念堂不要拆除，但蔣中正銅像可以考慮移走，因為連蔣中正的曾孫蔣友柏都說，全世界會留下國家領袖雕像的只有威權國家。所以中正紀念堂建築本體不需要拆除，只是看怎麼去解釋。

民進黨立委吳思瑤則認為，立法院遷到中正紀念堂比較不可行，因為立法院需要議場、辦公空間、立委研究室等，如果要遷到中正紀念堂，現有的空間完全不合用，勢必需要大興土木，原本難得有一塊廣闊的公共空間就會被壓縮，會很可惜。她認為，中正紀念堂的空間適合做文化設施的轉型，因此她一直主張，可轉型為國家人權博物館的總館。

吳思瑤說，文化部呈報的兩種方案都沒有拆除中正紀念堂，就證實民進黨推的轉型正義，從來不是將中正紀念堂夷為平地這種完全地去蔣化，而是將內容從過去集中在威權統治者的紀念、儀式性的主題轉型為空間活用，沒有要完全去蔣，這些都是外界政治性的錯誤解讀。

民進黨立委張宏陸表示，轉型正義不等於是「百分之百的去蔣化」，中正紀念堂已經在那邊這麼多年了，不可能拆掉，但是改名或許可以討論，重要的是，要讓大家知道蔣介石做了什麼。

張宏陸說，每個人的歷史評價有正反兩面，蔣介石也不例外，台灣有很多人喜歡他，相對地，也有很多人討厭他。重點是，就算讓蔣介石消失了，也無法抹滅他的功過，畢竟這就是歷史，這就是事實，這才是轉型正義的真諦，「我們要做的就是將歷史清楚呈現給下一代。」

(中時 )