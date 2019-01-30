魏應充戮力整合四大公司跨海契作地瓜600公頃

2019年01月30日 14:52 中時電子報 綜合報導

「番薯不怕落土爛 只求枝葉代代傳。」這是一句臺語俗諺，意思是說番薯生命力很強，只要種下它，它就可以生生不息，就像在場的每位好朋友一樣，吃苦耐勞，草根性強，一直打拚努力。

●台農57號地瓜成功搶進兩岸的德克士與中國大陸全家便利店

雲林縣是台灣農業產值最高的縣市，特別是有三多：農民多、農地多、地瓜多，地瓜種植面積更將近4,350公頃，是台灣種地瓜最多的地方，尤其是水林。這代表是雲林是一個好所在；過去，我們也曾到深入水林拜訪，為的就是買地瓜，並把地瓜做成薯條，2014年更首次把地瓜出口大陸，在德克士開賣台灣地瓜薯條，健康鮮享的概念，成功擄獲許多的年輕朋友喜愛，最後因為供應生產不即時，暫停中斷，但我們一直沒有放棄。在2018年，我們更出口經過加工的台農57號地瓜40,000公斤，在上海全家300間門店試賣，結果造成瘋狂大賣，這證明了一件事，好產品消費者是會買單的。

雲林水林地瓜種植戶，特地致贈魏應充先生產地地瓜，開創雲林契作新氣象。

●深入產地直接契作、超過5000家門店聯手開賣

金色大地總經理呂政璋強調，台灣的好農產是可以賣出去，更可以讓農民賺到錢。就像我們連續三年在屏東、高雄契作檸檬一樣，2018年檸檬榨汁所收購之檸檬鮮果超過6,500噸，讓農民有安穩的收入，並維持了檸檬的價格。現在特別為了地瓜前來雲林契作，為的就是有著穩定的源頭供應。真臻鮮總經理賴兆國表示，過去購買地瓜薯條供應德克士，只是牛刀小試，今年將擴大採購地瓜，讓台灣地瓜在大陸飄香。德克士執行長邵信謀指出，過去在德克士重慶、天津、上海、廣州四地試賣的地瓜薯條已經有市場認可度，為了加大力度，特別前進到雲林水林與農民合作生產，未來將在大陸2,500家門店開賣，讓更多的消費者都能享受到台灣地瓜的美味。中國大陸全家執行長林建宏也特別跨海前來雲林參與地瓜契作600公頃的啟動，林建宏興奮的表示為了好的產品，這是中國大陸全家有史以來第一次與農民契作，代表台農57號地瓜未來將會透過大陸2,800家的門店同步開賣，更將全面的行銷台灣，讓好東西好產品與消費者分享。

●魏應充促成四大公司攜手合作，契作地瓜600公頃，共同行銷台農57號地瓜

顧農民、拼經濟，魏應充先生、張麗善縣長與四大公司長官及在地鄉民共同合影，讓台農57號地瓜出口飄香。

促成「金色大地+真臻鮮+德克士+全家」四大公司的合作，其背後的靈魂人物其實就是魏應充，過去一直長期默默的關心與支持台灣農業，此次為了行銷台灣57號地瓜，多次與這四家公司交流溝通，期盼能夠為台灣農業貢獻心力，特別在過年前邀請這四家公司負責人跨海契作，就是以行動力挺台灣農業、力挺台灣農民。其中在雲林契作200公頃，高雄200公頃，另200公頃則在嘉義、台南，並委託業者在台南加工直送上海，未來將在超過5000家門店上市，讓廣大的消費者，都能夠吃到產自台灣的台農57號地瓜。

●600公頃地瓜可賣重量達117.5架波音747，長度可繞台灣9.22圈

600公頃的契作，每公頃預計可產出可供使用重量為35噸，預計可生產21,000噸地瓜，而一架波音747為178噸，換算之下則是有117.5架波音747的重量；若以地瓜每顆均長15公分，均重300克，換算之下可以繞台灣9.22圈。地瓜雖小，但若能建立契作生產的產銷模式，所創造的效瘜將是大無限，穩定的通路、穩定的價格、穩定的收入，讓農民不用為銷售煩惱，更可以解決農民看天吃飯的菜金菜土的難題。

●提出獨特觀點，魏應充闡述新五贏的運作模式

魏應充說，雖然我比較憨慢表達，但是我真愛台灣，更想要行銷台灣，希望透過我個人的努力，能夠幫助咱辛苦打拚的農民朋友，而且把最好的地瓜行銷出去，更讓農民有著穩定的價格與收入；如此一來不僅農民贏、政府贏、企業贏、加工業者贏、消費者贏的五贏局面。希望大家共同作夥拚，大家作夥贏。

(中時電子報)