反應超慢！外媒爆蘋果一周前早知FaceTime大漏洞

2019年01月30日 14:56 中時電子報 吳映璠

蘋果的通訊軟體FaceTime 28日驚爆大漏洞，使用FaceTime功能通話時，在對方接聽前就能聽到對方的聲音，不過外媒踢爆，其實蘋果一周前早就收到使用者反應這個問題，發現這個漏洞的還是一個14歲少年。

蘋果FaceTime出現漏洞，網友實測。

據紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國亞利桑那州的14歲少年湯普森（Grant Thompson）1月中用FaceTime聯繫朋友時，無意間發現在朋友接聽前就能聽到對方聲音，他和母親蜜雪兒（Michele Thompson）隨即將這個問題通報給蘋果，不過一直沒有得到回覆。

蜜雪兒表示他們用了各種方法聯繫蘋果，包括寄Email、打電話、傳真、發推文給蘋果執行長庫克，甚至她還註冊取得軟體開發者身份，然後再透過支援系統提出報告。

My teen found a major security flaw in Apple’s new iOS. He can listen in to your iPhone/iPad without your approval. I have video. Submitted bug report to @AppleSupport...waiting to hear back to provide details. Scary stuff! #apple #bugreport @foxnews — MGT7 (@MGT7500) January 21, 2019

蜜雪兒20日在臉書及推特各發了一篇文章，內容簡短寫著她兒子在新版iOS系統中使用FaceTime時，在對方未接通前就能聽到對方聲音，她甚至將這個狀況錄成一段影片。

Here is the detailed video that Michele and her son Grant sent to Apple's Product Security team, explaining the FaceTime bug, which they uploaded on Jan. 25.



We've blurred out the phone numbers shown to protect their privacy: pic.twitter.com/ZYrnogek61 — alfred 🆖 (@alfredwkng) January 29, 2019

不過由於一直未收到蘋果回應，25日她轉而註冊取得軟體開發者身份，再對蘋果產品安全部門提出正式報告，不過仍未獲得回應。

一直到28日，另一位使用者在爆料網站《9to5mac》上點出同一問題而引起廣泛討論，蘋果才有了回應，並發布聲明表示本周稍後將再更新軟體，不過從蜜雪兒母子通知蘋果到正式對外回應，事實上已經過了9天。

英國「衛報」（The Guardian）出具評論指出，FaceTime出現如此大的資安漏洞，將衝擊消費者對它的安全信心，另一方面，從第一封消費者通報信到蘋果著手處理整件事已經過多日，也讓人對蘋果處理資安通報的程序有很大疑慮。

(中時電子報)