反應超慢！外媒爆蘋果一周前早知FaceTime大漏洞

蘋果的通訊軟體FaceTime 28日驚爆大漏洞，使用FaceTime功能通話時，在對方接聽前就能聽到對方的聲音，不過外媒踢爆，其實蘋果一周前早就收到使用者反應這個問題，發現這個漏洞的還是一個14歲少年。
據紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國亞利桑那州的14歲少年湯普森（Grant Thompson）1月中用FaceTime聯繫朋友時，無意間發現在朋友接聽前就能聽到對方聲音，他和母親蜜雪兒（Michele Thompson）隨即將這個問題通報給蘋果，不過一直沒有得到回覆。
蜜雪兒表示他們用了各種方法聯繫蘋果，包括寄Email、打電話、傳真、發推文給蘋果執行長庫克，甚至她還註冊取得軟體開發者身份，然後再透過支援系統提出報告。
My teen found a major security flaw in Apple’s new iOS. He can listen in to your iPhone/iPad without your approval. I have video. Submitted bug report to @AppleSupport...waiting to hear back to provide details. Scary stuff! #apple #bugreport @foxnews— MGT7 (@MGT7500) January 21, 2019
蜜雪兒20日在臉書及推特各發了一篇文章，內容簡短寫著她兒子在新版iOS系統中使用FaceTime時，在對方未接通前就能聽到對方聲音，她甚至將這個狀況錄成一段影片。
Here is the detailed video that Michele and her son Grant sent to Apple's Product Security team, explaining the FaceTime bug, which they uploaded on Jan. 25.— alfred 🆖 (@alfredwkng) January 29, 2019
We've blurred out the phone numbers shown to protect their privacy: pic.twitter.com/ZYrnogek61
不過由於一直未收到蘋果回應，25日她轉而註冊取得軟體開發者身份，再對蘋果產品安全部門提出正式報告，不過仍未獲得回應。
一直到28日，另一位使用者在爆料網站《9to5mac》上點出同一問題而引起廣泛討論，蘋果才有了回應，並發布聲明表示本周稍後將再更新軟體，不過從蜜雪兒母子通知蘋果到正式對外回應，事實上已經過了9天。
英國「衛報」（The Guardian）出具評論指出，FaceTime出現如此大的資安漏洞，將衝擊消費者對它的安全信心，另一方面，從第一封消費者通報信到蘋果著手處理整件事已經過多日，也讓人對蘋果處理資安通報的程序有很大疑慮。
(中時電子報)