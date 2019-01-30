新住民家逢變故 暖警廣邀善心人士寒冬送暖

2019年01月30日 15:00 中時 巫靜婷

苗栗縣通霄鎮1名家境清寒的周姓新住民女子，面臨住宅遭拍賣易主，又因病無法工作，僅與患有心智障礙的兒子相依為命，警方得知母子兩人遭遇紛紛鼻酸，協同當地善心人士到宅訪視關懷，並提供物質及慰問金，鼓勵她勇敢面對人生。

家住通霄鎮楓樹里的51歲周姓女子是印尼籍新住民，周夫在多年前病故後，她便一肩扛起家計，含辛茹苦地獨養患有心智障礙的16歲兒子，2018年底因病住院開刀無法自主行走及外出工作，三餐僅能靠政府微薄補助金度日，讓原本困頓家庭，生活與經濟再次陷入愁雲慘霧。

烏眉派出所所長黃智湖表示，今年1月下旬所內管區林明志於勤區訪查時，發現原本家境清寒的周姓母子再度受到命運無情的打擊，現所住房子面臨拍賣易主，新任屋主同情周女因病無法工作，允諾周家能暫住至獨子成年，但母子倆無依無靠，悲慘遭遇令聞者鼻酸。

派出所同仁得知消息後，自發性捐款購買物資，並聯繫義警、民防、巡守隊幹部及楓樹里、內湖里2名里長協助提供物資及金援，透過副所長李建國聯繫勤區善心人士，向台中市中美國際同濟會申請3萬元急難救助金，並將周女列為長期關懷協助對象，讓零丁洋里的母子倆得到社會溫暖燈塔的指引。

警方指出，29日副分局長邱泰永陪同義工團體及善心人士前往周女住所捐贈物資及慰問金，周女見眾人雪中送炭，感性地表示，謝謝通霄警方在自己最困苦的時候發現了她，及時伸出救援的雙手，這個過年最溫暖、最感動。

(中時 )