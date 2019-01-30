鄭麗君家在陸投資？馬曉光：絕不允許賺大陸錢支持台獨

2019年01月30日 15:04 中時電子報 邱珮畇

大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

文化部長鄭麗君出席餐會遭資深藝人鄭惠中打了一巴掌，大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中對此事作出回應，他表示，已注意到台灣輿論認為，民進黨當局應該反思，為什麼會發生掌摑這樣的事情。並且，絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持台獨分裂活動

文化部長鄭麗君22日中午出席關懷演藝人員春節餐會，當她正與陳松勇寒暄時，突然被資深藝人鄭惠中上前呼一巴掌，鄭麗君當下「啊」了一聲，張大嘴錯愕不已。鄭惠中事後表示，因鄭部長及執政黨去蔣化的政治主張，自己一時情緒失控。

據《中國新聞網》，大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中，被記者提問，台灣文化部長鄭麗君日前遭到不滿去蔣化人士掌摑。有消息曝出，鄭麗君支援文化台獨、去中國化，但其家人卻長期在大陸投資，請問發言人對此有何評論？

馬曉光稱，已看到相關報導，也注意到了台灣輿論認為，民進黨當局應該反思，為什麼會發生掌摑這樣的事情。

針對第二個問題，馬曉光表示，「我們的立場和態度都是十分明確的，也是十分堅決的，我們絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持台獨分裂活動，破壞兩岸關係。」

(中時電子報)