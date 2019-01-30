女星母長期受父家暴 「爸爸要我跪在門口逼媽媽」

2019年01月30日 15:06 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

女星謝麗金近期上中天綜藝節目《麻辣天后傳》談家暴「你的拳頭毀了我的家庭，那幾年我一直在忍受著家暴！」。沒想到她們家從小就遭到爸爸的家暴，目睹媽媽長期被爸爸毆打，甚至爸爸看到媽媽和其他男人講話，會把媽媽抓起來往牆壁丟，再用拳爆打，媽媽常被打到要躺在床上，休養3至5天。

小時候曾經想過要保護媽媽，四歲時謝麗金曾拿著掃把保護媽媽，她無奈表示：「小時候無力維護媽媽，只能到處講，只要我媽被我爸打，就會到處跟別人說。」

謝麗金的爸爸還曾為了追殺媽媽，要她跪在媽媽工作的地方逼她出來面對。（圖／中天提供）

謝麗金沉痛說，以前的年代認為「家暴」是家務事，為了小孩也不敢去驗傷，「媽媽有次抱著哥哥、姐姐想跳河自殺，但為了孩子不忍心，放不下孩子。」直到他們離家上國中，媽媽終於受不了爸爸施暴，在她們的幫助下，逃家上台北工作，當家庭幫傭，還怕她們姊妹倆沒錢上學，定期寄錢給她們。

有次不小心被爸爸發現，爸爸還租車連夜北上，抓她當人質，跑去媽媽工作的地點找人，謝麗金說：「爸爸要我跪在門口，逼媽媽出來，好在媽媽幫傭的那戶人家很幫忙，說媽媽已經辭職，爸爸盧了一、二個鐘頭才放棄。」她坦言這些經驗，讓她對男人始終有不信任感，且以前常半夜聽到爸媽爭吵，至今晚上仍不易入睡。

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(中時電子報)