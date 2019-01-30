F-35戰機牽線 抗陸戰略四角成形

2019年01月30日 15:09 中時電子報 楊幼蘭

新加坡F-15與F-16在公路起降

日本已通過計畫，將在原本的42架F-35戰機外，再向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購105架戰機，很可能成為僅次美國之後，全球第二大F-35戰機操作國。此外，韓國採購了40架F-35A，澳洲則採購了72架。繼日韓與澳洲之後，新加坡1月也宣佈，打算少量採購美國F-35隱形戰機，以進行評估。

就在北京日益強硬，還有新加坡與馬來西亞緊張關係升高之際，新國會採取這行動，對許多事觀察家來說，並不令人意外。

《國家利益》（The National Interest）網1月29日指出，新加坡有60架Block 52 F-16戰機。它們接受升級後，擁有如主動電子掃描陣列（AESA）雷達等更先進的設備。然而，新加坡國防部期望，2030年能汰換這些戰機。

雖然目前服役新加坡空軍的F-16是多功能戰機，但最近的升級顯示，它們的任務重心已由空戰轉移到打擊上。儘管套裝中包括空對空飛彈，但卻是短程AIM-9X飛彈。從雷射導引炸彈到AGM-65「小牛」（Maverick）空對地飛彈，新加坡採購的多數裝備都用來執行打擊任務。

至於單純的空對空任務，新加坡很可能要靠F-15SG來執行。而這是由於F-15SG有像紅外線搜索追蹤（IRST）等系統，並已就相關任務進行優化。

要是F-35汰換F-16， 很可能是因為新加坡認為，在空中威脅殺傷力與日俱增的狀況下，它是存活率最高的輕型攻擊機。雖然就數量來說，新加坡部署的F-35可能不足以應付如解放軍等強大對手所發動的飽和攻擊，但卻能大大降低向諸如馬來西亞等對手發動先發制人攻擊的風險。

由於新加坡是小島國，缺乏防禦縱深，因此發動先發制人攻擊是戰略很重要的一部份。而在相關方面加強戰力，或許能發揮威懾效果。

另一方面，由於F-35B有短場/垂直起降功能，萬一機場跑道在突襲下被摧毀，也能大幅提高生存力。由於新加坡小，空軍基地自然成了顯著目標。儘管這類攻擊可能剝奪F-16或F-15的戰力，但F-35B卻能在險中求生。

而從戰略方面考量，新加坡採購F-35，可以加入所謂的「美國F-35盟友圈」，而這些國家大都與中國大陸相鄰。為了防禦解放軍日益強大的空中武力，如今已有日，韓與澳洲採購了F-35戰機。而新加坡採購F-35，則加強了「戰略四角」（strategic quadrangle）的防禦合作關係。

(中時電子報)