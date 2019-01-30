挪用公款逾億 江西副省長李貽煌判18年

2019年01月30日 15:27 旺報 林永富

大陸安徽省安慶市中級人民法院公開宣判江西省副省長李貽煌受賄、貪汙、挪用公款、國有企業人員濫用職權案，數罪並起合計決定執行有期徒刑18年，並處罰金220萬元（人民幣，下同）。其中挪用公款就達1.473億餘元。

據安慶中級法院微信公眾號消息，以受賄罪判處李貽煌有期徒刑12年，並處罰金200萬元；以貪汙罪，判處有期徒刑6年，並處罰金20萬元；以挪用公款罪，判處有期徒刑3年；以國有企業人員濫用職權罪，判處有期徒刑4年，決定執行有期徒刑18年，並處罰金220萬元。對被告人李貽煌受賄、貪汙所得贓款贓物及其孳息，予以追繳，上繳國庫。

經審理查明：2004年至2017年，李貽煌利用擔任江西銅業集團公司總經理、董事長，江西銅業股份有限公司總經理、董事長及江西省副省長等職務上的便利，為相關單位和個人在合作經營、股權轉讓、工程承攬和職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人，非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合5119萬餘元，其中3546萬餘元未遂。

2011年至2014年，李貽煌利用擔任江西銅業集團公司總經理、董事長，江西銅業股份有限公司總經理、董事長的職務便利，指使下屬採取虛列帳目等手段，非法佔有公共財物，共計價值人民幣268萬餘元。2013年3月至2016年5月，利用擔任江西省副省長的職務便利，指使江西銅業股份有限公司有關人員，挪用公款共計人民幣1.473億餘元供其親屬進行營利活動。

2008年，在江西銅業集團公司收購江西省銀珠山銀礦探礦權期間，李貽煌時任江西銅業集團公司董事長，違反相關規定，為他人謀取利益，在明知銀珠山銀礦探礦權價值被高估的情況下決定收購該探礦權，造成國有資產損失人民幣2087萬餘元。

安慶市中級法院認為，鑒於李貽煌到案後能夠如實供述犯罪，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實、主要貪汙事實、全部挪用公款事實，挪用公款構成自首；受賄大部分為未遂；並有認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳等法定、酌定從輕或減輕處罰情節，依法從輕處罰，對挪用公款罪減輕處罰作出上述判決。

(旺報 )