少一味沒fu！網票選年夜飯必吃10道菜 佛跳牆慘輸

網票選過年必吃10道菜，佛跳牆慘排第5。(圖/達志影像)

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中時電子報

農曆新年即將來臨，過年除夕夜最重要就是年夜飯，《網路溫度計》公布出網友覺得10道必吃的菜色，少一味就覺得沒過年氣氛，第1名是火鍋，第2名是魚料理，第3名蝦料理，第4名是年糕、發裸，而很多人喜愛的佛跳牆竟慘輸排到第5名。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統計出網友心目中過年期間，一定要吃到的10道料理：

第1名，網友票選心目中過年必吃料理，即是圍爐火鍋，一年一度相聚的日子，在寒冷的除夕夜，圍著熱騰騰的鍋，聊聊各自近況，是過年必出現景象，而且對媽媽來說，火鍋準備起來也非常方便又迅速。

第2名年年有魚，年年有餘，農曆過年傳統一定要吃魚，戶頭才會有餘額，無論是清蒸、紅燒、油炸或香煎，過年飯桌上總是少不了這「一尾」。

第3名蝦料理，紅通通的蝦料理，像醉蝦、炒蝦，光看就富貴，滿滿一大盤的花開富貴蝦，像徵今年會大紅大紫。

第4名年糕、發粿，甜滋滋的年糕和鬆軟帶Q勁的發粿，吃年糕有取「年高」喻長壽，也有年年高之意，發粿更象徵發達、發財。

第5名佛跳牆，滿滿一甕山珍海味的佛跳牆，用料豐富且昂貴，有代表高貴、富貴之意，是網友心目中「沒出現就不叫過年」的料理之一，但由於價格高，網路票選只有第5名。

第6名團圓吃雞，象徵大吉大利的雞，也必定會出現在春節的飯桌上的料理。

第7名滷肉、滷豬腳，習俗上吃豬腳麵線有去霉運改運之意，除掉上一年的霉運，迎接新的一年。

第8名蘿蔔糕，又稱菜頭糕，有象徵新好彩頭，步步高升之意。

第9名長年菜，臺灣的過年習俗，家家戶戶都會準備，具有長壽涵義。

第10名烏魚子。網友表示「阿公時代，烏魚子是有婚嫁喜慶辦桌才能在冷盤中吃到」的珍貴食材，當然也是一年一次的團圓飯桌上不可少的。

(中時電子報)

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