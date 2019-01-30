男大生玷污幼兒園4女童 網：Tag韓國瑜沒用

高雄幼兒園4女童遭男大生猥褻案，臉書社團《靠北惡質幼兒園》盼政府有更積極作為。（截自臉書社團《靠北惡質幼兒園》）

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中時電子報

高雄驚傳一名22歲男大生，在某幼兒園擔任英文老師，趁午睡時猥褻4名年僅4歲女童，吻臉、摸胸還摩擦下體。男大生日前雖遭起訴，但目前也只獲得行政裁罰6千元；而該間幼兒園也僅遭教育局減招處分，相對於女童和家長們的痛苦，加害者受到的處分簡直輕微到不行，令人憤慨。臉書社團《靠北惡質幼兒園》更貼文表示，「Tag韓國瑜沒有用」，請網友們踴躍tag高雄市議會教育委員會議員。

高雄這起男大生猥褻幼兒園4名女童案件曝光後，各界震驚，高雄市長韓國瑜嚴正表示「絕不寬貸」，甚至強調日後要考慮公布加害人姓名。然而據《蘋果》報導，該間幼兒園在案發後僅遭教育局減招處分，加害男大生因未具教保服務人員資格，遭教育局依《幼兒教育及照顧法》處6000元罰款，但男大生迄今未繳罰金。

臉書社團《靠北惡質幼兒園》持續關注此案，轉貼相關新聞並表示，「Tag韓國瑜沒有用，麻煩相關文章tag高雄市議會教育委員會議員-陳慧文、黃捷、李眉蓁、李喬如、童燕珍，拜託大家了」。

眾多網友則憤慨表示，「這家不停招，沒有公理」；「去教育部靜坐示威全台一起抗議。要讓新聞上CNN、BBC。性侵、兒虐、霸凌，台灣兒童人權亮紅燈，沒有公民運動，政府不聞不問」；

「在台灣，教育法規訂假的。酒駕都照法規罰，為何性侵，霸凌，兒虐，體罰...不用照教育法規或兒少法罰？裁量權永遠那麼寬鬆，像大海無邊無際，難怪教育禽獸越來越多！…柯P、蔡英文、韓國瑜，兒童沒選票，不能變網軍，所以不用重視嗎？」。

(中時電子報)

文章來源：靠北惡質幼兒園

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