春節將至海基會：期待新一年陸方開放思維恢復交流協商

海基會發言人管安露。（楊家鑫／攝）

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春節將至，海基會發言人管安露今天(30)表示，海基會將於2月11日舉行台商春節聯誼，並透露今年主題為「金豬報喜，歡迎回家」，依例有邀請總統出席，出席規模與往年差不多。此外，她也呼籲並期待，大陸認知到海基會不設政治立場的中立角色，希望新的一年大陸能開放思維，早日讓兩岸恢復正常交流協商。

海基會30日下午舉辦春節前最後一場例行記者會，針對台商春節聯誼，管安露指出，將在2月11日在圓山飯店舉行，今年主題是「金豬報喜，歡迎回家」，依例有邀請蔡英文總統出席，規模與往年差不多。據悉，往年規模約400-500人。

她表示，海基會一向理解台商困境與壓力，無論台商是否回來參加活動，平常海基會與台商互動頻繁、良好。此次聯誼純粹餐敘，沒有座談，但照例會請財經官員出席，針對台商返台投資議題，致詞時應該會有一些說明。

另一方面，大陸國台辦30日上午舉行例行記者會時稱海基會董事長張小月為「張女士」，管安露表示，以海基會立場來看，當然希望這是友好表現。但她強調，2016年後，是大陸片面中斷兩會互動，海基會對海協會的發文，始終沒有得到回應，對岸這樣冰冷的互動，對兩岸關係有不利影響，希望在不設政治前提下，盡速恢復民間協商交流機制，才能使兩岸交流更為順暢。

有媒體提問，這與海基會對前海協會會長陳雲林來台追思江丙坤時「以禮待之」有關？對此，管安露表示，有無直接關係不能確定，只能說海基會對陳雲林以禮待之，政府也提供很多協助，使他順利來台追思，希望大陸對於台灣的善意、尊重有所認知。

關於新春祝福，管安露表示，海基會幾十年為兩岸人民做出許多努力，成果也受大家認同，新的一年，希望兩岸交流越來越順暢。也希望對岸認知到海基會不設政治立場的中立角色，早日恢復正常交流協商。

(中時 )

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