她被後母關狗籠1年 嘲笑「你是沒媽的孩子」

2019年01月30日 15:33 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

近日中天節目《麻辣天后傳》找來眾女星聊曾受家暴的過程，其中以拍攝提神飲料廣告而知名的「蠻牛太太」蔡湘宜，小時候遭繼母言語暴力，酸她是「沒媽的孩子」、「妳媽媽就是不要妳才跑掉」，甚至被繼母抓進狗籠關了一年，先前甚至罹患婦科疾病，子宮被摘除，但還是正面面對人生。

蔡湘宜因生母離家改嫁，小時候被後母長期虐待。（圖／翻攝自中天提供）

47歲的蔡湘宜拍攝多支提神飲料廣告，以包租婆形象深植人心，但其實她小時候長期受到後母虐待，出生不久後生母就離家改嫁，爸爸再娶的後母看她非常不順眼，時常言語虐待她，甚至不開心就把他關進狗籠。有一次爸爸和繼母出門，她被關在門外一晚，都沒人在乎她。

曾被關狗籠一年，還被關在家門外不聞不問。（圖／翻攝自中天提供）

不過蔡湘宜正面地說，希望能透過她告訴更多有類似經歷的人，「記得要轉念，不要告訴自己很可憐，不要認為是做錯事才被懲罰。」面對家暴及言語暴力時，受害人要勇敢站出來，保護自己也保護家人。她的故事也將在明（31）日晚間11點播出的《麻辣天后傳》，主題「你的拳頭毀了我的家庭，那幾年我一直在忍受著家暴！」播出。

★家暴零容忍，請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)