吳敦義選2020？網路投票卻讓人倒抽一口氣！

2019年01月30日 15:30 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉甫結束，民進黨的大敗之於國民黨的大勝，讓國民黨內的四顆太陽對2020有些按耐不住，有網路媒體就在臉書發起投票，就現任國民黨黨主席吳敦義要競選2020總統大位，是否願意投他，雖投票還未結束，但目前結果已讓外界倒抽一口氣！

網路媒體發起2020總統大選吳敦義支持度投票。(圖/取自老天鵝娛樂 臉書)

網路媒體《老天鵝娛樂》在1月28日發起一項投票調查，以「如果國民黨真的推吳敦義出來選總統，你有可能投他嗎？」，並為期7日投票時間，截至發稿時間，已有1.5萬名網友投票，其中「投不要的獲得90%壓到性選擇」選項，有1萬3千多票，投他(吳)的選項僅10%，僅約1千5百餘票。投票比例差距懸殊。

網友對此紛紛發表評論，有支持的網友說「一定要吳敦義啦！拜託支持一下，真心拜託！可以幫吳副催一下票嗎？」、「支持海豚一代目，出戰2020」、「支持國民黨」、「沒有吳敦義，台灣沒有未來」、「看的出來很認真」、「吳敦義沒有功勞也有苦勞，你們這些數典忘祖的人！」

但也有網友認為，「吳敦義若出來選，就恭喜蔡英文連任了」、「給海豚義選應該是國民黨放棄選舉了」、「蔡英文要躺著贏就靠吳敦義出來選了」。

(中時電子報)