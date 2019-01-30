國人肥胖攀新高！肥胖易罹癌剷肉癌篩保健康

2019年01月30日 15:31 中時 吳敏菁

彰化基督教醫院舉辦「肥肥易罹癌，鏟肉癌篩保健康」四癌篩檢宣導活動。（吳敏菁攝）

杜思德醫師表示，肥胖從心理、生理及新陳代謝疾病，造成很多的共病。（吳敏菁攝）

彰基耳鼻喉科醫師為現場民眾進行口腔癌篩檢。（吳敏菁攝）

吳敏菁／彰化報導

彰化基督教醫院積極配合政府計畫，推動民眾定期接受癌篩，並推廣健康生活型態

、保持健康體態，達到疾病預防、健康的目標。2019年四癌篩檢主題「肥肥易罹癌，鏟肉癌篩保健康」，提醒民眾肥胖是罹癌的高風險因子，希望重視體重的管理。

彰基醫療長林慶雄表示，不要因醫療技術的先進而不重視身體保健。癌症高居台灣十大死因榜首。罹癌原因很多，過重與肥胖已被證實與罹患癌症相關，根據WHO資料，過重、肥胖是與心血管疾病、第二型糖尿病、也與大腸癌、子宮內膜癌、乳腺癌等等罹患風險相關。

2013至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，國內成人過重及肥胖盛行率為45.4％，男性為53.4％、女性38.3％，相較過往的歷次調查，國人過重及肥胖盛行率又攀向新高了。

彰基體重管理及糖尿病健康管理中心主任杜思德表示，肥胖與多重共病息息相關，心理疾病會造成憂鬱、焦慮。生理疾病則造成尿失禁、退化性關節炎、睡眠呼吸中止症、體能下降及慢性下背痛。這些疾病、生理的改變，會造成新陳代謝疾病，包括氣喘、非酒精性脂肪肝病、膽結石、不孕症、癌症；心血管疾病方面包括中風、高血脂症、高血壓、冠狀動脈疾病、心臟衰竭及肺栓塞等突發性的造成病人死亡。

杜思德說，糖尿病病也是肥胖高風險群，糖尿病加上肥胖的糖胖症患者，是非糖尿病、非肥胖的7倍死亡率，肥胖又不動，下肢血管栓塞，痛風機率會上升，痛風機率一上升，腎衰竭機率也會上升。總而言之，肥胖從心理、生理及新陳代謝疾病，造成很多的共病；但是，癌症是可以做篩檢的，可及早發現，肥胖如果及時減輕體重，就會得到很好的預防效果。

30日弘光科技大學學生表演短劇，從小肥胖的菲菲（肥肥）、龐龐（胖胖），意外得知，學生時期與自己相同體態的同學得到乳癌，聽聞肥胖易罹癌，藉由飲食及運動改變自己，回到健康體態，搭配定期癌症篩檢，進而降低了易罹癌的焦慮與無助感。藉由戲劇的演出，期望讓民眾重視肥胖與罹癌間的風險關係。

(中時 )