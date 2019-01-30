赴哈佛演講為總統路面試？韓國瑜8字回應

高雄市長韓國瑜。（圖/本報資料照，黃國峰攝）

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長韓國瑜在台掀起旋風，「韓流」也將前進美國。高市府證實，韓國瑜將於今年四月至五月赴美國波士頓，在哈佛大學進行演講，邀請單位「哈佛大學費正清中國研究中心主任」宋怡明向媒體證實確實邀請韓國瑜赴哈佛演講，但時間與細節仍在商議。外界對此訪美行卻普遍認為，是提早讓美方「面試」總統人選，韓國瑜今受訪回應：「想太多！沒有這回事」。

據美媒《美國之音》報導，韓國瑜在專訪中首度證實即將訪美，日程大概在四月至五月間，他是應哈佛大學五位教授邀請，決定赴哈佛發表演講，五位教授是特地到高雄當面邀請他，因為他們對韓國瑜充滿好奇。昨晚(29日)高市新聞局長王淺秋也證實訪美行程。但外界普遍認為韓國瑜這次訪美，是2010年後首位縣市長當選即赴哈佛演說的台灣政治人物。

韓國瑜昨晚證實，4、5月時將以《2018地方選舉對民主政治的影響》為題在哈佛大學發表演講，被外界解讀此舉是提早讓美方「面試」總統人選，韓國瑜今受訪回應：「想太多！」他強調，就是「單純的對學生演講，順便宣慰僑胞」，完全沒有安排與美方官員碰面。

對於媒體詢問他，「是否是去面試2020總統選舉？」韓國瑜澄清說：「想太多！沒有這回事」，純粹因5位教授的誠意與對他的好奇，邀請至美國演講，「這趟訪美，非常的單純，千萬不要聯想太多」。他還解釋說，因為哈佛大學費正清學院是專門研究所謂對華政策，所以對學生演講僅是學術交流。

(中時電子報)

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