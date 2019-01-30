網球》名利雙收 喬帥進帳逾9000萬

2019年01月30日 15:51 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

塞爾維亞現任職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），今年1月奪得個人生涯第7座澳網男單冠軍，入袋換算下來約298萬美元的410萬澳幣獎金，使得他今年1月還沒過完，就已經進帳超過300萬美元獎金（約9411萬台幣），在ATP職業男網協會的年度獎金榜排名高居第一。

誰能想到，12個月前喬柯維奇不但在澳網16強戰提前出局、衛冕失利，而且還要動手肘手術，不過他復出後找回好狀態，在溫布頓和美網都奪冠，讓他在2018年以累積超過1260萬美元獎金（約3.9億台幣），成為ATP獎金王。

喬帥今年初延續去年的氣勢，在澳網決賽直落三輕取賽前預料會給他帶來考驗的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），贏得個人生涯第15座大滿貫冠軍，在2019年ATP獎金榜暫時以303萬2210美元領先群雄。

納達爾雖然未能帶走個人生涯第2座澳網冠軍，無法成為網球比賽公開化以來第一位在四場大滿貫賽至少兩冠在手的球員，不過他目前在獎金榜以147萬8460美元（約4588萬台幣）居第2，僅次喬帥。

西西帕斯成為職業男子網壇值得期待的新星。（資料照/美聯社）

至於ATP 2019年獎金榜前十的新生力軍，是以累積67萬8939美元（約2107萬台幣）暫居第三希臘小鮮肉「7784」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），他在今年澳網打進4強，獲得個人生涯目前最大筆獎金65萬8352美元（約2043萬台幣）。

值得一提的是，生涯有20座四大賽單打冠軍，過去常占據獎金榜前十的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），今年澳網止步16強，讓他2019年目前只獲得18萬7512美元（約582萬台幣），掉到和兩位克羅埃西亞選手契利奇（Marin Cilic）、柯里奇（Borna Coric）及德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）並列第17名。

(中時電子報)