數學好很重要 這對夫妻破解彩券賺8億

2019年01月30日 15:44 中時電子報 陳舒秦

數學對很多人來說很難甚至還很枯燥乏味，但美國一對夫妻卻因為數學很好，10年來破解無數次樂透，因此致富，賺了2600萬美元(約新台幣8億元)。

密西根州的塞爾比夫婦(Jerry Selbee and Marge)，現年80歲的塞爾比和妻子瑪吉，退休後塞爾比本身是數學系畢業，他在2003年發現了一款彩券「Winfall」有計算漏洞，只要使用「基礎數學運算」就能破解。據悉，這款樂透有「向下滾動」（roll down）的規則，只要頭獎累積獎金超過一定額度後，系統就會把錢分配至二獎以下的獎項，因此小獎金額會微幅增加，即是當期沒人中大獎，則會把獎金分攤給中獎3~5個號碼的玩家。

所以他在Winfall累積獎金達到500萬美元時，購買3600美元(約新台幣10萬元)彩票，第一次贏得6300美元(約新台幣18萬元)，其後他再下注8000美元(約新台幣24萬元)，回報同樣翻了一倍。

從此之後，他每天都會花上10小時的時間研究彩券，並邀請親朋好友合資，成立一家專門研究彩票的上市公司，不過後來「Winfall」因為購買人數太少而停售，但塞爾比轉而在麻州買一款彩券「Cash WinFall」，連續6年，都開了14小時的車到麻州，購買數十萬張彩券，每天用10小時人工兌獎，沒中奬的彩券累積達1800萬張，他們也留下做為紀念，放滿了65個膠盒。，至今已依靠獎金賺取約2600萬美元。當地政府也在發現情況不對勁後，立刻關閉彩券並展開調查。

但調查的結果，麻州政府也找不出漏洞，認定塞爾比夫婦是合法獲利。塞爾比和瑪吉最近將自己的故事版權，賣給電影製作公司，有望翻拍成電影。

(中時電子報)