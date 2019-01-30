台南防堵詐騙績效稱霸六都 黃偉哲表揚防詐小天使

2019年01月30日 16:02 中時 曹婷婷

詐騙事件層出不窮，台南市去年光是攔阻民眾被詐騙件數就高達845件，警察局聯合金融機構及超商攔阻詐騙案件共198件，成績冠居六都第一，台南市長黃偉哲上任後，今天首次主持治安會報，第一件工作就是表揚67名打詐小天使，「感謝認真打擊詐騙案件的警察同仁，也謝謝各位打擊詐騙天使。」他也期許警察局應具備行動警政概念，達成守護大台南的願景。

台南市警察局表示，去年11月至12月透過金融機構與超商通報，及時攔阻詐騙案件57件，成功替市民保住922萬元。詐騙手法當，老梗始終騙不膩，包括「投資靈骨塔獲利」、「假綁架」等不時上演。

黃偉哲除了頒發獎座及獎金給攔阻有功的超商行員與金融機構行員，並撰寫感謝信函給其總行高層，感謝他們給予疑似遭受詐騙的顧客關懷提問、伸出溫暖的手，避免顧客遭詐。

他說，在整個打擊詐騙過程中，民間第一線、金融機構也好，超商也好，都是最重要的。在第一線防堵，警務同仁隨即趕到，就能完成一個比較有效率，且能成功打擊犯罪。他說，防堵好，就可以往上溯源，若防堵的晚，不僅金流不好截斷，要溯源也更加困難，今天藉這個機會謝謝警務同仁以及所有的打擊詐騙案的各位民眾。

市警局指出，今年春安工作已於28日晚上10時開始，將持續至2月11日深夜12時止，為期15日，目前計查獲槍械改造工廠1件、販毒集團3件及各類毒品案件9件。

(中時 )