連假最推！青春山海線－深澳RailBike小旅行 多種套票組合體驗最美海岸線風光

2019年01月30日 15:53 中時電子報 綜合報導

新北淡水到三貂角這條是全台灣最美的海岸線，路線全長145公里，新北市府希望以鐵路、電動車、電動機車、自行車、步行進行串連，打造成全台最長的綠能旅遊線。位於基隆市與新北市交界的八斗子站屬於台鐵深澳線的車站之一，在日治時期因採礦的貨運需求興建從基隆一路通往水湳洞，至今僅剩瑞芳至八斗子間三站仍在行駛，深澳線依山傍海的絕佳地理優勢讓此支線成為「台鐵最美的海岸支線」，為了不白白可惜了這沿途美景，在新北市政府與台鐵的合作下，將八斗子站至深澳站之間的廢棄鐵路開發為鐵道自行車，連結瑞芳的「水金九」觀光並延伸至基隆海科館一帶。水湳洞、金瓜石、九份為台灣最知名觀光景點之一，不只是台灣人愛去，也是外國遊客每到台灣的必訪行程。

以可愛河豚造型設計的RailBike車身可供雙人搭乘，並有淺藍、粉紅、黃、綠等四種顏色，在安全性也做了周全的設置，安全帶、煞車裝置、喇叭等，讓民眾騎得安心、玩得開心。

以海底為主題的光隧道，就像穿行於海底世界間隧道中。(圖/新北觀旅局)

深澳RailBike從八斗子車站至深澳車站，路程一開始的民宅彩繪也是深澳RailBike的特色之一，接著一路經過的山海景色壯觀，並行經隧道與建基煤礦遺址。另外，特別打造了以海底為主題的光隧道，以光投射出鯨魚、海豚等多種海洋生物，就像穿行於海底世界間隧道中，非常特殊的體驗，已經體驗試乘過的民眾都表示隧道的規劃很漂亮、印象深刻。

2/19前的優惠試營運期間，每人單程優惠票價為100元、來回優惠票價為200元，正式營運後單向票價則為150元、來回的雙向優惠為250元。新北市觀旅局整合周邊各大景區與特色旅遊，結合在地生態導覽、船遊、餐飲等，設計符合在地特色之遊程套票，套票銷售預計2,000套，分別有自由套票、限定日期團體套票及深澳小旅行套票。

民眾可選擇的RailBike套票有包含海科館、九份茶館、鐵道自行車沿線咖啡館自由套票，其中低碳樂活套票包含了兩人的單程RailBike、租用電動機車，還有兩人份的咖啡抵用券（共200元）可至BOSS咖啡廚房、西羅亞咖啡、好好基地等周邊合作咖啡館兌換使用。

熱門景點象鼻岩。(圖/新北觀旅局)

多人出遊的團體套票則有RailBike結漁村導覽、獨木舟、水湳洞、船遊秘境、夜釣小卷、水感豆腐DIY、漁村料理等多種豐富選擇，透過深度旅遊體驗身歷史人文與秘境風光。選擇漁村手作體驗套票的民眾，可在當地導遊帶領下走訪深澳漁港象鼻岩、酋長岩等特色景觀，並體驗一夜干DIY以及品嚐新鮮美味的漁村料理，漁獲都是來自當地漁港最新鮮的食材。除了漁村之旅外，更多的深澳RailBike系列套票詳細資訊將會公布在官方網站。

深度的旅遊體驗近年來在國內外已蔚為風潮，新北市觀旅局希望能透過深澳RailBike的開放，整合基隆至新北觀光路線，連接海科館、深澳漁港、水湳洞、黃金博物館、九份等景點，串聯「基深水金九」的新觀光網絡，帶動成觀光旅遊新體驗，重新走一遭乘載歷史記憶的路徑。(新北市政府觀光旅遊局 合作)

(中時電子報)