孝子撞4法拉利賠慘 獲各界捐款540餘萬元

2019年01月30日 15:57 中時 王揚傑

去年12月中旬發生在新北市石碇區山路的法拉利車禍案，引起社會和輿論的關注，新北市政府社會局持續接到各界的捐款，要幫助造成車禍的林姓男子，共收到544萬9353元，社會局社會救助科長石玉麗今（30）日上午11時，會同石碇區公所，親赴林姓男子家中，將全數善款當面交由林男，作為維修費賠償使用。

林姓男子非常感恩社會各界的善心，並表示日後一定會貢獻一己之力回饋社會。

據了解，單親家庭的林姓男子為了分擔家計，在打工之餘，還利用夜間幫母親開車送貨，不料因精神不濟，在山路不慎撞上停在路邊的4輛法拉利跑車，由於跑車維修費昂貴，林男雖表示願意負責賠償，但恐非家中能力所及。

事件曝光後，引起社會關注，許多人不捨年紀輕輕的林男為分擔家計，而面臨高額的賠償，紛紛主動來電社會局，希望提供捐款帳號以協助林男，社會局透過「新北市社會救濟會報專戶」接受民眾指定捐款。

隨後各界善款紛紛湧入，截至今年1月14日止，捐款共計830筆，金額累計544萬9353元，社會局於30日上午將善款悉數交給林男。

林男表示，在事發時內心感到害怕，經過家人的諒解和支持，認為遇到問題，就應坦然面對、勇於負責。如今獲得社會大眾的關心和善款，非常感謝，也期許自己在未來能為社會貢獻一己之力。

石玉麗表示，捐款人部分有留下收據寄送地址或回傳聯絡方式者，均已陸續寄上收據，其他如需要收據而未留資訊者，請回傳個人連絡方式及寄送地址，以利作業。相關捐款，社會局定期於網站（www.sw.ntpc.gov.tw）公開徵信，民眾如有相關疑問可撥打1957或撥29603456＃5675-5681、5684洽詢。

(中時 )