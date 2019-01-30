中研院發現保育類珊瑚籲大潭藻礁停建天然氣接收站

環團表示，中研院已證實該處有很多柴山多杯孔珊瑚群體，最常直徑有110公分。（搶救大潭藻礁行動聯盟提供）

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中研院生物多樣性研究中心利用今年最大潮差觀察，發現一級保育類珊瑚群體，以及三種罕見的珊瑚。（搶救大潭藻礁行動聯盟提供）

台灣中油在桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站，環評審查在去年10月8日強行過關。環團及學者今（30）公布，在中油規劃的工業區與工業港間的聯絡棧橋下，發現柴山多杯孔珊瑚群體，最大直徑110公分，及三種珍貴的珊瑚，打臉中油在環評大會說棧橋區沒有多杯孔珊瑚的說法。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，研究團隊在1月22至24日，每年海水最低水位、今年度最大潮差的期間觀察，在G1與G2區發現更多更大的柴山多杯孔珊瑚群體，直徑長達110公分，比平均19公分的珊瑚還要大得多。同時也首次在桃園海域紀錄到的三種罕見的珊瑚，包括微孔珊瑚、黑菊珊瑚以及宮田偽絲珊瑚。

陳昭倫說，這個結果顯示，在預計興建棧橋的範圍內不僅藻礁發育狀況極佳，更有ㄧ級保育類柴山多杯孔珊瑚與其他珊瑚的存在。將這些珊瑚GPS套疊到中油預計三接站棧橋與港埠防波堤的位置，很明顯三接將直接威脅保育類柴山多杯孔珊瑚族群的生存。

搶救大潭藻礁行動連盟召集人潘忠政說，很高興中研院團隊在天候最冷、藻礁面臨開發單位霸王硬上弓最緊急的時刻，自行到大潭藻礁做調查研究，除了打臉中油的調查，也提醒執政單位儘早在三接即時啟動異地建站機制。同時也提醒桃園市政府應立即啟動「暫定自然地景」審議程序。

最後環團呼籲，台灣中油立即停止在大潭藻礁三接所有的開發行為，啟動替代方案；海委會海洋保育署應立即介入，啟動將大潭藻礁劃設為ㄧ級保育類柴山多杯孔珊瑚野生動物保護區。

桃園市鄭文燦市長履行選前承諾，ㄧ旦研究證明大潭藻礁生態佳，生物多樣性好，立即撤銷三接施工許可，啟動大潭藻礁相關保育措施；科技部立即召集相關海洋、環境、地質、生物、社會和人文等學者，啟動跨領域國家型計畫進行藻礁生態水圈森里海的基礎研究。

(中時 )

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