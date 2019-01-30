介壽新村百花爭艷 農曆年節打卡景點

2019年01月30日 16:05 中時 范振和

花蓮市介壽新村栽植的四季花卉，將在農曆年節喧鬧養眼春意。（范振和攝）

花蓮市介壽新村的彩繪故事牆，令人發思古之幽情。（范振和攝）

花蓮市介壽新村巷口處有「長壽村」字樣，引領民眾尋幽訪勝。（范振和攝）

受到新城鄉佳林五號橋施工影響，國福花海今年確定停辦，移師花蓮市介壽新村，小而美的社區花園栽滿了四季花卉，將是農曆年節重要賞花據點，與七星潭四八高地景觀花海，相互輝映。

介壽新村社區花園占地4千平方公尺左右，種植2萬5000株四季秋海棠、一串紅、薰衣草等，不一而足，放眼望去，花木扶疏、爭奇鬥妍，頗有心靈療癒功能，適合親子、情侶遊。

市長魏嘉賢30日指出，介壽新村社區花園，受到坡度地勢影響，有2至3公尺的落差，因而步道採蜿蜒曲折的無障礙設計，宛如彎曲溪流，立體感十足。農曆春節時，百花齊放的喧鬧，可望成為花蓮市美麗的打卡景點。

魏嘉賢表示，介壽新村在歷任市長努力下，透過修繕工程而有所改善，未來希望能爭取前瞻或花東基金的經費補助，將眷村的房舍逐一修復，變成鮮活的歷史人文村。

他說明，介壽新村巷口有「長壽村」字樣，第一面彩繪牆就從1949年說起，一艘滿載避難人潮的軍艦，從中國北平唐估港口駛往台灣，最後落腳花蓮空軍防校，而軍眷多半移住美崙日時期的日式房舍，也就是介壽新村。

後來，介壽新村逐漸凋零，軍眷子弟田于妹不捨，發想完成故事牆彩繪作業，內有反共復國、保密防謀標語，也有想翻牆偷香腸的小屁孩身影，考上大學放鞭炮、舞龍舞獅、階梯猜拳、長輩樹蔭下下象棋等往昔鏡頭，一一躍然牆面。看著空軍老母雞、逃難人潮的軍艦，魏嘉賢希望大家能了解和平的重要性。「而逛遊社區花園之餘，欣賞介壽新村故事牆，想必能發思古之幽情。」

(中時 )