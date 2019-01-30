因應新局勢 民進黨不排除推出新決議文

民進黨主席卓榮泰拋出「不排除推新決議文」的想法。（黃世麒攝）

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民進黨今召開中常會，確定因應2020年新局勢，民進黨應有新的決議文，黨秘書長羅文嘉表示，未來討論議題和時間都不設限，但會在9月、10月時形成，在此之前要有更多對話，民進黨預計農曆年後調整新的隊型後就會展開。

民進黨中央預計今年4月中旬確定總統候選人，面對2020年總統和立委選舉，卓榮泰昨天接受「中央社」專訪時表示，民進黨會引導走向、創造議題，過去有台灣前途決議文、正常國家決議文等，不排除會推出一個「新時代的東西」，針對兩岸議題，有可能會在928黨慶提出共同政見。

民進黨發言人林琮盛轉述卓榮泰在中常會的說明表示，他的構想來自之前提出政策路線大辯論，以及在常會當中桃園市長鄭文燦也提出執政興革會議，他也認為在未來今年的選舉當中，必須要有大戰略。

卓榮泰表示，他這個大戰略也可以說是一個共同的主張、共同的訴求、共同的政見，這三個東西該如何形成，形式上是可以討論的。過去我們在重要的選舉年當中，我們有形成幾次的決議文，包括台灣前途決議文、正常國家決議文、以及族群多元國家一體決議文等等，都為我們在當時的選戰進階過程裡面，立下一些對社會對話的必要內容。

此外，今年六月立法委員提名完成之後，他說，我們會進行和社會的大對話，但什麼時間、方式，做成什麼樣的結論，都必須要向常會提出一個很具體的說明與議案，再來進行。這個結論，無論他是什麼形式，會是我們今年度下半年選舉當中，一個重要的行動準則。

羅文嘉則表示，今天在常會中大家有共識，將會以決議文形式來進行。他說，為因應新局勢，民進黨組織也將有新的任務編組，以形成戰鬥團隊，讓隊型轉變更有效率，他舉例，過去從專員到主席要歷經五層，新的組織縮短為三層，社運部變為六個部，將涵蓋社運、社團、宗教、勞工、農漁與社會議題。

此外，將增加中國事務及戰情部，由林琮盛擔任主任，讓隊伍更靈活更有效率，新的組織預計農曆年開工後報到。由於屬任務編組，黨部現有員額和組織架構不變。

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