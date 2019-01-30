影》精障殺人案頻傳 被害家屬籲政府修法

精障殺人案頻傳 被害家屬籲政府修法（中天新聞）
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王姓牙醫師的妻子(左起)在犯罪被害人保護協會人員陪同下舉辦記者會，呼籲政府重視精障犯罪問題。(林欣儀攝)

「這樣不認錯的人，政府還給他假釋機會，讓我們情何以堪？」去年5月間遭精障患者殺害的王姓牙醫師家屬提起受害經過，情緒激動不已，為杜絕類似事件再發生，王妻向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌喊話，盼更重視精障犯罪問題。而台中市犯罪被害人保護協會也呼籲成立中央通報系統，落實高風險家庭控管。

「那一刀刺在我先生的頸部，也刺在我的胸口！」王姓牙醫師的妻子在犯保協會人員陪同下舉辦記者會，她情緒激動說，無法理解，賴姓兇嫌曾有長達9年時間因思覺失調症就醫，之後自行停藥，負責追蹤控管的衛生單位訪視認為他病情穩定、甚至能出國打工。

王妻說，令家屬不解的是，賴男殺人被逮後提出精神鑑定，且專業鑑定報告認為他長期以來妄想不斷、隨時有再犯可能，「想請問政府，這麼大的落差，小老百姓應該相信誰？」

不想讓類似的憾事再發生，王妻呼籲政府應重視六大問題，包括精障人士的分級照護應專業、訪視人員的權力與辨識專業、對高風險者的特殊照顧、落實社會公平正義原則及對精神鑑定應更周全。王妻說，小燈泡事件發生後，蔡英文總統曾允諾要補社會破洞，懇請她兌現承諾。

台中市犯保協會主委陳怡成指出，從2015至2017年間，共有54件殺人案件中、嫌犯提出精神障礙鑑定，其中31件鑑定結果顯示兇嫌有精神障礙，但其實，只要政府多做一點，傷害就能少一點，盼在行政院下設置專責通報與個管資訊系統，落實追蹤，未來也將針對此議題舉辦研討會。

(中時 )

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