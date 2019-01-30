台灣釋迦上海賣一顆450元 網友： 還支持台獨嗎？

有網友分享更驚人的台灣水果價格，他貼出台灣釋迦、芭樂、葡萄柚照片說「乘以 4.6 就是台幣，妳就會知道台灣的水果在大陸上海的價錢有多好~釋迦:450元/一個、芭樂:92(500克)、葡萄柚:175(500克)。」(韓國瑜後援會)

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中時電子報
有網友分享更驚人的台灣水果價格，他貼出台灣釋迦、芭樂、葡萄柚照片說「乘以 4.6 就是台幣，妳就會知道台灣的水果在大陸上海的價錢有多好~釋迦:450元/一個、芭樂:92(500克)、葡萄柚:175(500克)。」(韓國瑜後援會)
有網友分享更驚人的台灣水果價格，他貼出台灣釋迦、芭樂、葡萄柚照片說「乘以 4.6 就是台幣，妳就會知道台灣的水果在大陸上海的價錢有多好~釋迦:450元/一個、芭樂:92(500克)、葡萄柚:175(500克)。」(韓國瑜後援會)

日前有大陸網友分享，台灣鳳梨登陸，超市一顆賣273元。今日又有更驚人的台灣水果價格，網友在「韓國瑜後援會」分享台灣水果在上海的售價，釋迦一個人民幣98元，相當台幣450元。芭樂500公克也售台幣92元。他批，「美國、日本除了把台灣當走狗，會用這價錢跟你買水果嗎?還在支持台獨、支持民進黨?豬腦袋!」

高雄鳳梨16日已出貨，是高雄市長韓國瑜上任後首批銷往大陸的水果。有大陸網友日前在「韓國瑜後援會」貼圖，秀出台灣鳳梨在大陸超市一顆賣59.8人民幣，笑問「約273台幣一個鳳梨！就問問台灣鄉親要不要把水果銷到大陸來!」

今日又有網友分享更驚人的台灣水果價格，他貼出台灣釋迦、芭樂、葡萄柚照片說「乘以 4.6 就是台幣，妳就會知道台灣的水果在大陸上海的價錢有多好~釋迦:450元/一個、芭樂:92(500克)、葡萄柚:175(500克)。」

該名網友問「兩岸好好相處有甚麼不好?美國、日本除了把台灣當走狗，還強行要你吃有瘦肉精的豬肉、強逼你吃核污染食品，會用這價錢跟你買水果嗎?還在支持台獨、支持民進黨?豬腦袋!」

網友留言「臺灣農民，就是被民進黨害慘的，就是事實証明了!」、「這是鳳梨釋迦，台灣的」，有人說「是除以4.6才對，如果是乘4.6，那個價格誰買？」版主及其他人回覆「看來您對大陸不是很了解」、「大陸消費水準比我們還要高」。

(中時電子報)

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