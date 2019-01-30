花蓮》年貨大街搬進養老院 阿公拿到紅包懷裡塞

2019年01月30日 16:31 中時 許家寧

行動不便的老人捨不得花紅包，在攤位前動動手寫春聯，。（許家寧翻攝）

農曆年前夕，花蓮有長照機構為使獨身或無法返家長者體驗春節氣氛，將年貨大街搬進院內，攤位吆喝聲，彷彿置身小型傳統市場，拿到院方讓長輩採買的「玩具鈔」紅包，有阿公捨不得花用，連忙塞進口袋，堅持「要包給孫買東西。」

花蓮門諾壽豐護理之家30日張燈結綵，掛上大紅色燈籠以及應景音樂，環狀設計的年貨大街，有美食區、遊戲區及年貨區攤位，護家志工舞龍舞獅、穿上吉祥物娛樂長者，讓阿公們感受過年氣氛，也能享受出門逛街、買東西的樂趣。

除了讓老人動動手寫春聯、滿足以前過年抽籤詩習慣，為讓活動更擬真，護家團隊特地為長輩們準備了1萬6千元的玩具鈔紅包，讓他們可以隨心所欲的掏錢採買，沒想到幾位長輩數完了錢後，便直接把紅包放進口袋，說什麼也不肯拿出來花用。

護家督導江筱蕙笑說，即使志工再三說明是假鈔，有阿公就是不理會，堅持要存下來包紅包，讓志工們好氣又好笑，只能自掏腰包請他吃美食；像是行動不便的盧爺爺有女兒來陪逛攤位，笑容始終沒停過，女兒說，很久沒看到老父笑得這麼開心。

江筱蕙表示，入住的長者病況不一，今年年貨大街活動設計以符合長者的體能與飲食需求為主，除了有院內志工及照服員陪伴，這次還多了許多大學生以及社區志工加入，有如親人在身邊陪伴，讓長輩們變得笑開懷、更有活力。

(中時 )