花蓮》年貨大街搬進養老院 阿公拿到紅包懷裡塞

門諾護理之家舉辦小型年貨大街活動，滿足長者以前過年抽籤詩習慣。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
行動不便的老人捨不得花紅包，在攤位前動動手寫春聯，。（許家寧翻攝）

農曆年前夕，花蓮有長照機構為使獨身或無法返家長者體驗春節氣氛，將年貨大街搬進院內，攤位吆喝聲，彷彿置身小型傳統市場，拿到院方讓長輩採買的「玩具鈔」紅包，有阿公捨不得花用，連忙塞進口袋，堅持「要包給孫買東西。」

花蓮門諾壽豐護理之家30日張燈結綵，掛上大紅色燈籠以及應景音樂，環狀設計的年貨大街，有美食區、遊戲區及年貨區攤位，護家志工舞龍舞獅、穿上吉祥物娛樂長者，讓阿公們感受過年氣氛，也能享受出門逛街、買東西的樂趣。

除了讓老人動動手寫春聯、滿足以前過年抽籤詩習慣，為讓活動更擬真，護家團隊特地為長輩們準備了1萬6千元的玩具鈔紅包，讓他們可以隨心所欲的掏錢採買，沒想到幾位長輩數完了錢後，便直接把紅包放進口袋，說什麼也不肯拿出來花用。

護家督導江筱蕙笑說，即使志工再三說明是假鈔，有阿公就是不理會，堅持要存下來包紅包，讓志工們好氣又好笑，只能自掏腰包請他吃美食；像是行動不便的盧爺爺有女兒來陪逛攤位，笑容始終沒停過，女兒說，很久沒看到老父笑得這麼開心。

江筱蕙表示，入住的長者病況不一，今年年貨大街活動設計以符合長者的體能與飲食需求為主，除了有院內志工及照服員陪伴，這次還多了許多大學生以及社區志工加入，有如親人在身邊陪伴，讓長輩們變得笑開懷、更有活力。

(中時 )

車禍死亡人數統計出爐 這縣市死… 桃園中路4號社會住宅動土 蘇貞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。