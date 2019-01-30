越女來台淘金一場夢 被迫賣淫每日接客40次

2019年01月30日 16:51 中時 羅浚濱

新竹地檢署。（羅浚濱攝）

越南籍阮姓少女想到台灣打工，下飛機就被載到私娼寮遭脅迫賣淫，不堪每日接客40次，趁機向舅父求救，警方查緝未果，私娼寮負責人蔡婦為免又被檢舉，找人載阮女「自首」，警調查明始未破獲蔡婦經營的私娼寮。

阮女106年1月5日在桃園機場出關後，就被載至榮光路蔡婦的私娼寮，關入設有雙重鐵門的房間內，被告知今後需從事性交易工作，阮女哭泣不從。

蔡女稱，「妳被賣到這邊是29萬元，一定要在這邊工作還完29萬元，才能回越南，如果不做，會找人去找妳的家人說，妳來台灣就是去賣淫」等語恫嚇阮女。

阮女被迫賣淫近1個月，不堪每日接客40次以上，以傳簡訊向在台舅父求救，警方據報查緝時，蔡婦將阮女關入小隔間中，並以彈簧床擋住隔間小門，讓警方無法察覺而撤離。

蔡婦扣留阮女行動電話，將SIM卡折斷，使她無法再對外聯絡，因擔心阮女親戚再報警橫生枝節，請「三七仔」林男載阮女至派出所「自首」，撇清罪責。

警調查明原委，破獲蔡婦的私娼寮容留4名越南籍逃逸外勞賣淫，林男和蔡男負責攬客與小姐從事性交易，蔡婦則與賣淫女子簽立房屋租賃契約書，以「房租」名義逐月從每人性交易所得中收取5千元至2萬元不等的抽成。

新竹地檢署偵查後，依違反人口販運防治條例等罪嫌，將蔡婦、林男和蔡男提起公訴。

(中時 )