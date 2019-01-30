張學友「經典」唱完怕失業 妻女甜蜜應援

2019年01月30日 16:41 中時 蔡琛儀

張學友戲稱覺得有失業的感覺。(環球提供)

張學友趕場參加好友梁家輝的生日趴。(翻攝臉書)

張學友「學友 · 經典」世界巡迴演唱會經過2年2個月又8天的時間，巡演了97個城市，終於在29日於香港紅館走到最終站，他事後受訪笑說覺得有失業的感覺，想的第一件事就是：「明天要做什麼？下禮拜要做什麼？」

他表示：「過去兩年的生活都非常有規律，從起床、吃飯、練歌和表演的時間都非常有規律，現在沒事情做，心裡真的有點驚慌，希望可以趕快重新投入家庭的角色，再想下一步做什麼。」

「學友 · 經典」演唱會自2016年10月21日由北京起跑，兩年多來吸金逾百億元，29日是巡演最終場，也是第233場，他也再度刷新世界紀錄，包括開最多場次巡迴演唱會的華人歌手，以及華人歌手中巡迴演唱會的最多場數紀錄。前晚張學友依然以一身金色西裝造型閃亮登場，以〈我與你〉為演唱會揭開序幕，緊接著再以〈非常夏日〉徹底炒熱現場氣氛。

老婆羅美薇及大女兒張瑤華也現身昨晚演唱會，張瑤華還在第一排化身小粉絲興奮和爸爸握手。張學友提到，家人在巡演兩年多期間對他的容忍和支持，並感謝公司幫他好好照顧了家庭，讓他沒有後顧之憂，他哽咽說：「唱歌是我一生最喜歡的事，捨不得完結的人是我，叫停的人也是我，我都已經57歲，快60歲了，也擔心還能有多少進步，但我想繼續進步，不會停步於此，所以希望大家可以繼續支持我，希望在不久的將來能帶給大家一個更好的表演。」隨後以〈如果愛〉搭配滿場的金色紙花，為「經典」畫下絢爛的句點。

演唱會後舉行了小型記者會，他表示：「這次是我做這麼多次演唱會以來較開心滿意的一次，雖然未能在香港開啟巡演，但能在香港紅館的舞台上結束，感覺很圓滿。」他過去曾呼籲大家「花籃變善款」，再加上他捐贈的門票作為慈善義賣，經統計後兩次香港站共募得港幣110萬元(約台幣436萬元)的善款。

昨晚包括梁家輝、劉嘉玲、鍾鎮濤、舒淇、杜德偉等圈內好友都到場朝聖，活動結束後，張學友也不忘再趕場參加梁家輝的生日趴。

(中時 )