智慧監獄啟動遠距面會 在家就可網路探監

透過手機可以方便遠距接見的「行動接見系統」。（張孝義攝）

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以往監所收容人如果要與家屬進行接見面會，家屬必須到監所進行，法務部有感於家庭支持的力量可以企使收容人順利復歸，打造智慧型監獄，降低面會成本，未來收容人家屬申請並下載專用APP，在家中或任何其他地方就可以跟在監所中的收容人面會30分鐘。

智慧型監獄其他的功能包括，用於收容人購物管理的慧卡片整合系統、支援行動支付台灣PAY的智慧自營作業系統、健康照護、安全監控等系統。

矯正署長黃俊棠說明智慧監獄各項功能。（張孝義攝）

矯正署長黃俊棠表示，矯正機關多位於偏遠甚至離島，對於年長、孩童或行動不便者探見服刑中的親人需要龐大的金錢與時間成本，讓親情無形中增添了距離，同時，居住偏鄉的收容人家屬，探視一次所付出的成本更高。

黃俊棠說，現在智慧手機與網路普及，矯正署推動「行動接見系統」，收容人的直系血親或配偶、行動不便或身體有特殊狀況不便到矯正機關辦理接見或遠距接見時，可藉由行動接見系統利用手機或電腦，在線上進行身分辨識，例如掃瞄身分證條碼並輔以臉部辨識系統，就可以在任何地點進行遠距接見，目前先由澎湖監獄及泰源技能訓練所試辦，如果效能評估良好，將全面推動。

此外，以往監所內收容人利用作業金購買生活必須品，都要填寫請購單再以人工方式審核，收容人寫到手軟、管理人員看到眼花，福利社有沒有存貨也難以管理，智慧卡片整合系統，在監購物的收容人可以在各工場透過指紋辨識，自行查詢保管金餘額及在系統上購物，系統可以即時審核購物品項及每天金額上限、庫存狀況，購物紀錄也會保存，讓收容人在監購物更方便，也節省管理人力。

(中時 )

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