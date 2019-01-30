民眾拒制服警攔查要求出示證件 警署：著制服無需證件

2019年01月30日 17:00 中時 林郁平

日前北市發生民眾開車行經木柵路五段與文和橋口時，遇保大員警設站路檢，民眾卻以員警未出示證件為由，拒絕開車窗及將車輛停靠路邊配合，警政署表示，民眾漠視員警身穿制服、使用制式裝備及車輛，員警委婉說明盤查原因及依據後，仍態度激動不接受，員警因觀察現場已造成交通壅塞，影響大部分用路人權益，所以在目視未發現異狀後，請其自行離去。

警政署指出，依警察職權行使法第4條「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分」，著制服或出示證件二者符合其一即可。因此，警察如已著制服執勤，應毋須再出示證件。

另依警察職權行使法第6條「行經指定公共場所、路段及管制站者」，經警察機關主管長官指定之路段，員警即可向該民眾依法查證身分，員警請駕駛人將車輛停於路邊受檢，並無違反民眾所稱之「強制罪」。依同法第7條規定，進行攔停、令出示身分證件時，受盤查者如拒絕提示身分證件，在現場仍無法進行身分查證者，得依第7條第2項規定強制帶往勤務處所繼續身分查證。

另依個案發生審酌，如果警察是在執行路檢併實施交通稽查時，行為人有違反道路交通管理處罰條例的行為，汽車駕駛人經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月；不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查，處900元以上1800元以下罰鍰。又於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者，可依社會序維護法處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。

警政署強調，支持警察同仁依法執行，嚴正執法毋須退卻，也呼籲民眾對警察執行公務應予配合，切勿挑釁，以共同維護社會安全。

(中時 )